Медиа-коалиция: государство использует рычаги для дискредитации «Батумелеби» и «Нетгазети»

6 июля Коалиция за адвокацию СМИ, объединяющая более десятка местных НПО, опубликовала заявление, в котором говорится, что государство продолжает использовать свои рычаги против «Батумелеби» и «Нетгазети», чтобы дискредитировать две «объективные и беспристрастные платформы».

Коалиция вновь призвала власти уважать работу СМИ и создать среду, в которой журналисты и их соответствующие СМИ не будут становиться объектами «политических нападок и дискредитации».

Заявлению Коалиции предшествовала накануне статья платформы «Медиа критика», основанной Национальной комиссией по коммуникациям, согласно которой «Нетгазети» и другие средства массовой информации распространяли «дезинформацию и фальшивые новости».

Статья платформы «Медиа критика», в свою очередь, отвечает на статью, опубликованную в «Нетгазети» 3 июля, в которой онлайн-издание рассматривает причины, по которым Комиссия по коммуникациям публично раскритиковала некоторых подписавшихся под открытым письмом, отправленном в Facebook 47 грузинскими НПО и медиа-организациями.

Комиссия говорит о «двойных стандартах» и отмечает, что некоторые средства массовой информации и неправительственные организации, которые призывают Facebook к прозрачности в отношении политической рекламы, сами выступают против прозрачности и реализации закона Грузии «О вещании», который был принят в 2013 году.

В сегодняшнем заявлении коалиция подчеркнула, что, в то время, когда Комиссия по коммуникациям использует платформу «Медиа критика» для «нападок» на независимые СМИ, это ставит под сомнение редакционную независимость самой платформы «Медиа критика».

По заявлению коалиции, издание газеты «Батумелеби», связанное с изданием «Нетгазети», стало объектом политических нападок со стороны члена Верховного совета Аджарии от Грузинской мечты Ладо Мгалоблишвили. Мгалоблишвили обвинил это СМИ в создании «шумного заголовка» для его интервью.

В июне он назвал одного из журналистов «Батумелеби» Джабу Ананидзе, «создателем фейковых новостей» и «позорным нечеловеком».

Коалиция считает, что содержание нападок в обоих случаях является схожим и что Комиссия по коммуникациям и депутат от правящей партии хотят дискредитировать «объективные и беспристрастные платформы».

