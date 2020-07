СГБ запросила полную запись сюжета ТВ «Мтавари архи»

Служба государственной безопасности Грузии 2 июля заявила, что Тбилисский городской суд вынес постановление о запросе полного и несмонтированного материала по сюжету, который вышел в эфир на телеканале «Мтавари архи» 20 июня и 25 июня.

В рамках расследования, начатого по статье саботажа, Служба государственной безопасности расследует сюжет, вышедший в эфире телекомпании «Мтавари архи», согласно которому, в Марнеульском муниципалитете медперсонал и представители власти предлагали членам семей лиц, умерших от различных болезней, определенную сумму за то, чтобы причиной смерти записать коронавирус.

В своем предыдущем заявлении от 25 июня Служба государственной безопасности заявила, что телеканал намеренно неверно перевел интервью местных жителей, полученное на азербайджанском языке, которые, должны были вызвать справедливый протест со стороны населения, что помешало бы нормальному функционированию государственных учреждений и организаций.

В сегодняшнем заявлении СГБ отметила, что «организаторы этой дезинформационной кампании» планировали «вызвать у населения ощущение незащищенности, недоверия к государству, паники и хаоса».

Служба государственной безопасности заявила, что получение полного материала поможет им в проведении «полного, всеобъемлющего и объективного расследовании по делу», чтобы «вопрос правового реагирования на каждый конкретный факт решался на основании убедительных и сопоставленных доказательств».

В ответ на это заявление директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия обвинил Службу государственной безопасности в дискредитации оппозиционной телекомпании.

Хартия журналистской этики Грузии также подвергла критике следствие, заявив, что действия Службы госбезопасности и решение Тбилисского городского суда угрожают свободе СМИ в стране.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)