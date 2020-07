Ультранационалистическое движение «Грузинский марш» преобразовалось в политическую партию. Марш провел учредительный съезд партии 2 июля в Сагурамо, символично, в Доме-музее Ильи Чавчавадзе.

Председателем партии был избран Сандро Брегадзе, по словам которого, идеология к руководству марша будет основана на программном видении молодого Ильи Чавчавадзе – «Отечество, Язык, Вера», которую он озвучил в 1860 году.

На съезде генеральным секретарем партии был избран Ираклий Шихиашвили, бывший член правящей Грузинской мечты и бывший председатель Тбилисского Сакребуло. Партия планирует баллотироваться на осенних парламентских выборах, и в качестве программы минимума называет создание фракции в Парламенте нового созыва.

Лидеры Грузинского Марша в качестве главных оппонентов рассматривают оппозиционные партии — Единое национальное движение и Европейскую Грузию. По словам члена Политического совета партии Георгия Гигаури, «Единое национальное движение и его кластер» готовятся к революции, а Грузинский марш не позволит им сделать это. «Грузинский марш — это вакцина против революции Национального движения», — добавил он.

На вопрос журналиста о том, их каких источников финансировали марш, генеральный секретарь партии Ираклий Шихиашвили сказал, что их спонсорами будут «те грузины», у которых «сердце бьется за отечество» и хотят участвовать «в укреплении и формировании этой патриотической политической силы».

Предоставление пространства Государственного Дома-музея Ильи Чавчавадзе ультранационалистическому движению вызвало недовольство части общественности. В ответ на это недовольство директор музея Андро Бедукадзе заявил СМИ, что музей является «общественным пространством», которое можно арендовать за определенную плату. По словам Бедукадзе, Марш заплатил 3000 лари музею за двухчасовое мероприятие.

Движение «Грузинский марш», которое объединяло ультранационалистические группировки, было сформировано в 2017 году.

В июле 2017 года около 2000 участников присоединились к одному из первых масштабных шествий движения, которые требовали выдворения нелегальных иностранцев, ужесточения иммиграционного законодательства, ограничения предоставления иностранцам вида на жительство и запрета на иностранное финансирование неправительственных организаций.

Сандро Брегадзе, соорганизатор шествия 2017 года, а затем лидер движения «Национальных», выдвинул «ультиматуму» и призвал «иранцев, арабов и африканцев» покинуть Грузию.

С тех пор Грузинский марш организовал ряд насильственных акций. Настроенные радикально группы — участники марша часто нападали на граждан за их отличающиеся политические взгляды и сексуальную ориентацию, и часто подвергали их физическому насилию.

Сандро Брегадзе и «Грузинский марш» также организовали в ноябре протест радикальных гомофобных групп против тбилисской премьеры шведско-грузинского гей-фильма «И потом мы танцевали». Правоохранители задержали одиннадцать человек на этой акции протеста. Тогда Брегадзе заявил, что «любой, кто пойдет на этот фильм, является либо геем, либо латентным геем», и добавил, что сам тоже смотрел этот фильм, но «не выдержал» до конца.

Сандро Брегадзе был заместителем государственного министра по делам диаспоры в 2014–2016 годах, а до этого занимал должность заместителя министра по делам беженцев и расселению. В начале своей политической карьеры он был членом «Демократического союза Грузии». Брегадзе также был членом парламента Грузии по списку блока «Возрождение Грузии» Аслана Абашидзе.

По информации следственной группы журналистов Ifact Georgia, родственники одного из лидеров «Грузинского марша» Сандро Брегадзе (муж сестры и двоюродный брат) во время парламентских выборов 2016 года пожертвовали правящей партии «Грузинская мечта» в общей сложности 85 000 лари.

«Грузинский марш» также попал в доклад эстонской разведки за 2019 год. Согласно документу, некоторые лидеры «Грузинского марша» имеют связи с Россией и ее действиями по оказанию влияния.

