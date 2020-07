COVID-19 — Все новости Грузии: июнь– 2020/архив

Для ознакомления с новостями о текущих событиях, связанных с Covid-19, перейдите по этой Для ознакомления с новостями о текущих событиях, связанных с Covid-19, перейдите по этой ссылке

30 июня, вторник

13:30 — Обязательный карантин остается в силе для всех прибывающих в Грузию

Обязательный карантин остается в силе для всех прибывающих в Грузию, — заявил сегодня директор Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе после заседания Межведомственного координационного совета.

Гражданам Грузии и членам их семей — единственной категории, которая имеет право въезжать в страну — придется пройти две недели карантина в местах, обозначенных правительством.

По словам Гамкрелидзе, можно сделать исключение для многодетных семей, которым будет предложено две недели самоизоляции.

10:30 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 2, выздоровели еще 3 пациента

По последним данным, число людей, инфицированных коронавирусом в Грузии, увеличилось на 2 до 928.

В то же время выздоровели еще 3 инфицированных пациента, и общее количество выздоровевших достигло 794.

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 199 активных случаев коронавирусной инфекции.

29 июня, понедельник

15:00 — Польша направила Грузии медицинские защитные средства

В рамках союзнической помощи странам-членам и партнерам НАТО, Польша направила в Грузию медицинские защитные средства для борьбы с пандемией коронавируса. Помощь включает 6800 защитных экранов и 5400 литров дезинфицирующего раствора.

12:22 — В Цхинвальском регионе выздоровели еще 5 пациентов

В оккупированном Цхинвальском регионе еще пять пациентов выздоровели от Ковид-19, что привело к сокращению количества активных случаев до 9, — сообщает местное информационное агентство «Рес».

Первые три случая нового коронавируса в Цхинвальском регионе были подтверждены 5 мая. Всего в регионе было выявлено 85 случаев Ковид-19. Из них 76 пациентов уже выздоровели.

10:30 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 2, выздоровели еще 6 пациентов

По последним данным, количество инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 2 до 926.

В то же время выздоровели еще 6 инфицированных пациентов, и общее количество выздоровевших пациентов достигло 791.

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 120 активных случаев коронавируса.

28 июня, воскресенье

13:48 — Еще три пациента выздоровели от Ковид 19 в Цхинвали

Три пациента выздоровели от нового коронавируса в Цхинвальском регионе. Это сократило количество активных случаев в регионе до 14. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

13:00 – В Грузии умер 15-й пациент

По последним данным, в Грузии умер еще один пациент, инфицированный Covid-19. Это 15-й случай смерти пациента с новым коронавирусом.

11:00 — Количество подрвежденных случаев увеличилось на 3, выздоровели еще 4 пациента

Кроме того, количество подтвержденных случаев увеличилось на 3 до 924. Еще 4 пациента выздоровели, в результате чего общее число излечившихся от вируса достигло 785.

27 июня, суббота

14:48 — Еще 4 пациента выздоровели в Цхинвальском регионе

В оккупированном Цхинвальском регионе еще 4 пациента выздоровели от коронавируса, что привело к сокращению количества активных случаев до 17, — сообщает местное информационное агентство «Рес».

11:00 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 2, выздоровел еще 1 пациент

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в Грузии увеличилось на 2 до 921; Количество излечившихся пациентов увеличилось на 1 до 781.

26 июня, четверг

11:00 — 12 человек выздоровели в оккупированном Цхинвали, количество активных пациентов уменьшилось до 21

Еще 12 пациентов, инфицированных коронавирусом, выздоровели в оккупированном Цхинвали, и число активных случаев сократилось до 21. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

На сегодняшний день в оккупированном Цхинвали зарегистрировано 85 случаев коронавирусной инфекции.

10:25 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 2, выздоровели еще 4 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 2 до 919. Еще 4 пациентფ выздоровели. Таким образом, общее число выздоровевших от вируса достигло 780.

25 июня, четверг

17:00 — Ограничение на международные полеты продлено до 31 июля

По сообщению Агентства гражданской авиации Грузии, ограничение на осуществление международных регулярных авиаперевозок продлено до 31 июля, а решение о возобновлении полетов будет приниматься «с учетом эпидемиологической ситуации в мире и в Грузии».

Агентство призывает пассажиров воздерживаться от покупки билетов в том или ином направлении до тех пор, пока официальными источниками не будет объявлена ​​дата возобновления регулярного воздушного сообщения и расписание рейсов не будет подтверждено.

13:00 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 3, выздоровели еще 5 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 3 до 917. Еще 5 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число выздоровевших от вируса достигло 776.

24 июня, среда

11:10 — Количество подтвержденных случаев в оккупированном Цхинвали увеличилось на один

В оккупированном Цхинвали число людей, зараженных коронавирусом, увеличилось на одного, до 85, — сообщает местное информационное агентство «Рес».

По сообщению источника, инфицированный является студентом одного из российских вузов, который вернулся в оккупированный регион из России.

Число активных случаев коронавируса в оккупированном Цхинвали достигает 33.

10:50 – Число инфицированных коронавирусом увеличилось на 3, выздоровели еще 3 пациента

По последним данным количество подтвержденных случаев Ковид-19 в Грузии увеличилось на 3 до 914. Тем временем выздоровели еще три пациента, в результате чего число выздоровевших пациентов увеличилось до 771.

23 июня, вторник

11:20 — Количество подтвержденных случаев в оккупированном Цхинвали увеличилось на один

Число людей, инфицированных коронавирусом, в оккупированном Цхинвали увеличилось на одного. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес». Всего в оккупированном регионе зарегистрировано 84 случая.

По сообщению источника, последний инфицированный является курсантом российского военного вуза, который вернулся в регион из России.

Количество активных случаев в Цхинвали в настоящее время достигает 34.

11:00 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 3, выздоровели еще 7 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 3 до 911. Еще 7 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество выздоровевших от вируса достигло 768.

22 июня, понедельник

16:30 — Гамкрелидзе: сегодняшняя эпидситуация позволяет стране провести выборы

По словам руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, нынешняя ситуация в стране позволяет провести парламентские выборы осенью.

Однако, по его словам, сложно прогнозировать, что произойдет через несколько месяцев.

По словам Гамкрелидзе, Центру получил поручение от ЦИК и председателя Парламента разработать рекомендации для проведения избирательной и предвыборной кампании.

11:00 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 2, выздоровели еще 6 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Ковид-19 в стране увеличилось на 2 до 908. Еще 6 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество излечившихся от вируса достигло 761.

09:00 — Оккупированная Абхазия временно открывает пункт пропуска Ингури для жителей региона

По сообщению абхазского «КГБ», власти оккупированной Абхазии откроют контрольно-пропускной пункт на мосту Ингури в течение двух дней, до 25 июня. Через КПП в оккупированный регион смогут попасть жители Абхазии из остальной части Грузии.

После прохождения через КПП все лица пройдут медицинское обследование, — сообщает абхазской «КГБ».

21 июня, воскресенье

11:00 – Число зараженных коронавирусом увеличились на 8, выздоровели еще 3 пациента

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 8 до 906. Еще 3 пациента выздоровели. Это увеличило общее количество людей, излечившихся от вируса, до 755.

20 апреля, суббота

11:00 – Число зараженных коронавирусом увеличилось на 3, еще 11 пациентов выздоровели

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 3 до 898. Еще 11 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество излечившихся от вируса достигло 752.

19 июня, пятница

11:30 — Правительство смягчает ограничения на образовательные и «приключенческие» виды спорта

По решению правительства Грузии, разрешается проведение семинаров и тренингов на открытом воздухе, а также все «приключенческие» спортивные активности на открытом пространстве (рафтинг, каякинг, каньонинг – водные, воздушные и наземные приключенческие виды).

11:00 — В оккупированном Цхинвали от коронавируса выздоровели еще 3 пациента

Количество лиц, выздоровевших от коронавируса в оккупированном Цхинвали, увеличилось на 3 до 43. Об этом сообщает местное информационное агентство. Согласно тому же источнику, число активных случаев Covid-19 в оккупированном регионе составляет 37.

10:50 – Количество подтвержденных случаев увеличилось на 2, еще 2 пациента выздоровели

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 2 до 895. Еще 2 пациента выздоровели. Таким образом, общее количество вылеченных от вируса достигло 741.

18 июня, четверг

11:40 — Граждане Грузии со специальным разрешением не будут проходить обязательный карантин по прибытии в Германию

По заявлению министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, с 15 июня те граждане Грузии, которые имеют специальное разрешение на въезд на территорию Германии, не будут проходить обязательный 14-дневный карантин.

По словам министра, исключение касается тех, кто учится в немецких вузах и ​​школах, а также граждан, выезжающих в Германию на лечение, которые имеют разрешение от соответствующего медицинского учреждения, а также те, кто посещает Германию с официальным визитом и командировкой.

«Конечно, это не означает отмены ограничений для граждан Грузии, путешествующих в Германию в туристических или иных целях. Решение в связи с этим будет принято позже», — добавил министр иностранных дел.

10:45 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 5, выздоровели еще 8 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 5 до 893. Еще 8 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество излечившихся от вируса достигло 739.

17 июня, среда

15:15 — Расширена группа обязательного тестирования на Covid-19

По постановлению правительства Грузии от 15 июня, расширен перечень риск-групп, подлежащих обязательному тестированию на Covid-19.

Согласно новому постановлению, на Covid-19 будут проверяться:

Пациенты с соответствующими симптомами;

Контакты подтвержденных случаев;

Пациенты в режимах самоизоляции и карантина;

Медицинский персонал;

Персонал, работающий в карантинных помещениях;

Лица, работающие на таможенных КПП и на пограничных пунктах, а также в экономических зонах регистрации;

Сотрудники, занимающиеся лабораторной диагностикой нового коронавируса;

Водители транспортных средств, перевозящих международные грузы (кроме транзита);

Сотрудники пенитенциарных учреждений;

Сотрудники общественного транспорта;

Призывники.

11:00 — Количество подтвержденных случаев в оккупированном Цхинвали увеличено до 80

В оккупированном Цхинвали число подтвержденных случаев Ковид-19 увеличилось на 2 до 80. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

Согласно тому же источнику, трое из новых инфицированных — это курсанты российских военных вузов, а четвертый — военнослужащий.

10:45 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 9, выздоровели еще 7 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 9 до 888. Еще 7 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество излечившихся от вируса стало 731.

16 июня, вторник

15:00 — Оккупированная Абхазия будет тестировать на Ковид-19 жителей региона, вернувшихся из России, на грузино-российской границе

По решению властей оккупированной Абхазии, вернувшиеся из России жители Абхазии будут проходить тестирование на грузино-российской границе на Ковид-19. Об этом сообщает местное информационное агентство.

По сообщению того же источнику, у жителей региона на границе будут забирать биологический материал и отправлять в лабораторию для диагностики.

Оккупированная Абхазия отложила открытие границы с Россией до 1 июля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Ограничения на пересечение границ не распространяются на сотрудников дипломатического корпуса, ФСБ России, российских военнослужащих и международные грузовые перевозки.

10:40 — Выздоровели еще 20 пациентов

По последним данным, еще 20 пациентов выздоровели от Ковид-19 в стране. Это увеличило общее количество людей, излечившихся от вируса, до 724. В то же время, за последние 24 часа в стране не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.

15 июня, понедельник

15:00 — Оккупированная Абхазия смягчает некоторые ограничения

Оккупированная Абхазия смягчает некоторые ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает местное информационное агентство.

С 15 июня будут разрешены массовые собрания людей (в том числе спортивные и развлекательные мероприятия, а также свадьбы).

Также с сегодняшнего дня возобновят работу спортивные залы, спа-центры, салоны красоты и стоматологические кабинеты.

С соблюдением соответствующих рекомендаций, аграрные рынки открытого типа также смогут работать ежедневно.

12:17 — Железная дорога в Грузии возобновила пассажирские перевозки

Грузинская Железная дорога возобновила пассажирские перевозки с 15 июня. При поездке на поезде граждане будут проходить обязательный термоскрининг. Кроме того, они должны будут носить маски.

12:15 — Открылся внутренний туризм

Согласно решению Межведомственного координационного совета, внутренний туризм официально открыт с 15 июня.

12:10 — В селе Гета отменены строгие карантинные меры

По решению Межведомственного координационного совета, с 15 июня в селе Гета Болнисского муниципалитета отменены строгие карантинные меры.

15 мая в селе Гета были введены строгие карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

12:00 — Закон о нарушении правил ношения маски вступил в силу

Закон о правилах ношения масок официально вступил в силу сегодня. Правительство уже приняло соответствующее постановление.

Согласно постановлению, ношение маски обязательно:

в торговых объектах;

в общественном транспорте, включая метро и такси;

в салонах красоты и центрах эстетической медицины;

в лифтах общего пользования;

в приемных публичных и частных учреждений;

на встречах, проводимых в публичных и частных учреждениях, где невозможно выдержать дистанцию ​​2 метра;

Выступающий/докладчик на встречах может не пользоваться маской.

На брифинге после заседания Межведомственного координационного совета глава Администрации правительства Натиа Мезвришвили пояснила, что для ношения масок были выбраны те места, где «существует высокий риск распространения вируса».

По ее словам, эти правила не будет затронут:

детей в возрасте до 6 лет;

лиц, имеющих проблемы с дыхательной системой;

лиц с ограниченными возможностями;

Кроме того, ношение маски не будет обязательным для обслуживающего персонала в специализированном учреждении при предоставлении конкретной реабилитационной услуги специальной целевой группе (например, услуги логопеда);

По словам Мезвришвили, за нарушение обязательных правил ношения маски будут применены соответствующие санкции (физическое лицо будет оштрафовано на 20 лари, а юридическое лицо — 500 лари).

11:30 — В оккупированном Цхинвали выявлены два новых случая Ковид-19

Два новых случая коронавируса выявлены в оккупированном Цхинвали. Это увеличило количество подтвержденных случаев в регионе до 78. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

По данным того же источника, инфицированные являются курсантами российских военных вузов.

На данный момент в оккупированном Цхинвали 40 человек излечились от вируса.

10:45 – Число зараженных коронавирусом увеличилось на 15, выздоровел еще 1 пациент

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 15 до 879. Еще 1 пациент выздоровел. Таким образом, общее количество излечившихся от вируса достигло 704.

14 июня, воскресенье

11:00 — Число зараженных коронавирусом увеличились на 13, выздоровел еще 1 пациент

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в Грузии увеличилось на 13 до 864. Еще 1 пациент выздоровел. Таким образом, общее количество излечившихся от вируса достигло 703.

13 июня, суббота

23:25 — Умер еще один пациент, инфицированный коронавирусом

По последним данным, в Грузии умер еще один пациент, инфицированный Covid-19. Это увеличило количество умерших пациентов, зараженных коронавирусом до 14.

13:35 — В оккупированном Цхинвали выявлено 4 новых случая коронавируса, еще 4 пациента выздоровели

В оккупированном Цхинвали было зарегистрировано четыре новых случая на Ковид-19, в результате чего, число подтвержденных случаев в регионе выросло до 76. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес». Согласно тому же источнику, еще 4 пациента выздоровели от вируса в регионе.

10:05 — Количество зараженных коронавирусом увеличилось на 8, выздоровели еще 5 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 8 до 851. Еще 5 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество выздоровевших от вируса достигло 702.

12 июня, пятница

23:00 — Оккупированная Абхазия не откроет границу с Россией до 1 июля

Оккупированная Абхазия отложила открытие границы с Россией до 1 июля, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает местное информационное агентство.

Ограничения на пересечение границ не распространяются на сотрудников дипломатического корпуса, сотрудников ФСБ России, российских военнослужащих и международных грузовых перевозок.

21:00 — В оккупированной Абхазии выявлен еще один случай Covid-19

Еще один новый случай Covid-19 был выявлен в оккупированной Абхазии, в результате чего число подтвержденных случаев в регионе увеличилось до 37. Об этом сообщает местное информационное агентство. Новым инфицированным является курсант российского военного вуза, который вернулся в регион из Российской Федерации. Его доставят в Гудаутскую больницу для лечения.

15:05 – Число зараженных коронавирусом увеличились на 6

По последним данным, число подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось еще на 6 до 843.

13:30 – За нарушение правил ношения маски граждан будут штрафовать на 20 лари

Граждане будут оштрафованы на 20 лари за нарушение правил ношения маски в закрытом публичном пространстве, во время передвижения на такси, на общественном транспорте, в том числе в метро. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях были приняты Парламентом в третьем чтении 12 июня.

Согласно той же поправке, за допуск лица без маски в закрытое публичное пространство юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, которому принадлежит помещение, будет оштрафовано на 500 лари.

Председатель Юридического комитета Парламента Анри Оханашвили пояснил, что до 15 июля также запрещается проведение свадеб, крещения и похорон, и в случае сбора более 10 человек, каждый гражданин будет оштрафован на 2 000 лари. В случае юридического лица штраф составит 10 000 лари.

13:00 – С учетом вероятности будущих кризисов NCDC разработает стратегию коммуникации по рискам

Национальный центр по контролю за заболеваниями (NCDC) с учетом вероятности кризисов в будущем разработает стратегию коммуникации по рискам. По словам заместителя директора Национального центра по контролю за заболеваниями Пааты Имнадзе, целью стратегии будет в случае чрезвычайных ситуаций и кризисов своевременное и эффективное информирование общественности об ожидаемых рисках, последствиях, решениях и рекомендациях, принятых во время оценки и управления процессом.

В разработке стратегии также будут участвовать Программа развития ООН (ПРООН) и Ассоциация ООН Грузии (UNAG). Стратегия будет разработана при финансовой поддержке Великобритании (60 000 долларов США).

Документ будет отражать процесс принятия решений с учетом потребностей всех граждан и социальных групп на национальном и местном уровнях, независимо от их этнического, культурного, социального или экономического положения и происхождения.

«Необходимость эффективной и открытой коммуникации с общественностью во время кризиса является одним из уроков пандемии», — заявил посол Великобритании в Грузии Джастин МакКензи Смит.

«Стратегия объединит опыт правильных и эффективных решений, которые Грузия приняла во время пандемии. Однако будут также отмечены те сферы, которые требуют улучшения, такие как необходимость целенаправленной коммуникации с меньшинствами и уязвимыми группами», — заявила руководитель ПРООН Луиза Винтон.

11:30 — В оккупированном Цхинвали выявлены 4 новых случая Covid-19, еще 2 пациента выздоровели

В оккупированном Цхинвали выявлено четыре новых случая нового коронавируса, в результате чего число подтвержденных случаев в регионе достигло 72. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

Двое из четырех новых зараженных — студенты российского военного вуза, которые вернулись в регион из Российской Федерации, третий — водитель грузовика, а четвертый — военнослужащий.

В то же время, по данным того же источника, еще 2 пациента выздоровели от вируса в оккупированном регионе.

10:40 — Количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 6, еще 3 пациента выздоровели

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 6 до 837. Еще 3 человека выздоровели, в результате чего общее число излечившихся от вируса достигло 697.

11 июня, четверг

16:25 – Количество подтвержденных случае увеличилось на 3

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось еще на 3 — до 831.

13:40 — Гамкрелидзе заявил, что Грузия может помочь Армении в проведении от 500 до 1000 тестов в день

По заявлению руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, Грузия может проводить от 500 до 1000 тестов на Covid-19 в день на образцах, взятых из Армении, или передать в дар определенное количество тестов соседней стране.

По его словам, сегодня вечером состоится телефонный разговор между министрами здравоохранения Грузии и Армении, где уточнят дополнительные детали для помощи Армении.

11:10 – Грузия поможет Армении медицинским персоналом

Грузия поможет Армении медицинским персоналом в борьбе с Covid-19;

Перед началом заседания правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария подчеркнул важность взаимной поддержки в условиях глобального эпидемиологического кризиса и заявил, что команда правительство ежедневно контактирует со своими армянскими коллегами для определения необходимой помощи.

11:05 — В оккупированном Цхинвали выявлены два новых случая Covid-19

Два новых случая Covid-19 были выявлены в оккупированном Цхинвали. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес». По данным того же источника, новыми зараженными являются осетинские курсанты, которые вернулись в регион из Волгограда.

10:45 – Число зараженных коронавирусом увеличились на 1, выздоровели еще 4 пациента

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 1 до 828. Выздоровели еще четыре пациента, в результате чего общее число излечившихся от вируса достигло 694.

10 июня, среда

21:00 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 5

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в Грузии увеличилось на 5 до 827.

Руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе сообщил «Palitra News», что источники пяти новых случаев инфекции пока не установлены.

12:00 — Грузия отложит дату восстановления туристических поездок с Израилем

По сообщению Администрации правительства Грузии, на фоне выявления новых подтвержденных случаев Covid-19 в Израиле, правительство этой страны попросило Грузию отложить возобновление взаимных туристических поездок.

«Ни при каких обстоятельствах мы не можем поставить под сомнение состояние здоровья наших граждан за счет приема каких-либо туристов», — сказал премьер-министр Георгий Гахария, добавив, что новые случаи заражения вирусом при открытии туризма могут дорого обойтись стране.

Израиль, наряду с несколькими другими странами, был включен в список стран, с которыми граница Грузии должна была открыться для путешествия в обоих направлениях.

В настоящее время ведутся переговоры с Чешской Республикой, Грецией и странами Балтии об открытии границ для двусторонних путешествий.

10:05 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 4, выздоровели еще 4 пациента

По последним данным, количество подтвержденных случаев нового коронавируса в стране увеличилось на 4 до 822. Кроме того, от Covid-19 выздоровели еще четыре пациента, , в результате общее количество излечившихся пациентов достигло 690.

9 июня, вторник

15:15 — Единые национальные экзамены начнутся 6 июля

По сообщению Министерства образования Грузии, Единые национальные экзамены начнутся 6 июля и завершатся 5 августа.

В соответствии с рекомендацией Национального центра по контролю за заболеваниями, в экзаменационных пространствах будет соблюдаться социальная дистанция и в каждой комнате будет размещаться только 10 абитуриентов. Кроме того, абитуриенты и экзаменаторы должны будут носить маски. В то же время, на передней части экзаменационных парт будут прикреплены прозрачные щиты в виде барьеров.

Национальный центр контроля заболеваний поясняет, что термоскрининг будет обязательной процедурой во время экзаменов и что различные типы протоколов будут применяться к абитуриентам, которые придут экзамены. Например, если участник предварительно прошел тестирование на Covid-19, и результат является отрицательным, но у него будет отмечаться температура, его все равно допустят на экзамен. А в том случае, если у абитуриента наряду с температурой будут и другие симптомы вируса (кашель, одышка), он будет допущен на экзамен, но в изолированной комнате.

«На экзамен не будет допущен абитуриент, который не проходил предварительного тестирования (на Covid-19), и за последние дни у него отмечались симптомы», — заявил директор Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, абитуриент, который был допущен на первый экзамен и у него отмечались характерные симптомы вируса, в то же время он проходил тест, ко второму экзамену будет обязан повторить тест.

Все расходы, необходимые для тестирования, будут покрыты государством.

14:00 — Совет Европы направляет помощь для предотвращения распространения Covid-19 в тюрьмах Грузии

Совет Европы передал пяти государствам-членам, включая Грузию, средства индивидуальной защиты с целью оказания помощи заключенным и сотрудникам пенитенциарных учреждений во время пандемии Covid-19. Грузии были переданы 6500 масок, 2500 защитных экранов и 500 литров дезинфицирующего и антисептического раствора, а также 20 устройств для измерения пульса, 5000 одноразовых бахил и 3000 одноразовых медицинских колпачков.

Оказанная Грузии помощь, за которой к Совету Европы обратились Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба, была осуществлена в рамках проекта усиления защиты прав человека и поддержки здравоохранения в пенитенциарной системе (проект финансировался для Грузии в соответствии Планом действий Совета Европы на 2016–2019 годы).

10:50 – Число зараженных коронавирусом увеличилось на 8, еще 3 пациента выздоровели

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 8 до 818. Еще 3 пациента выздоровели. Таким образом, общее число выздоровевших от вируса достигло 686.

8 июня, понедельник

11:30 — Восстановлены все виды услуг в ресторанах и кафе; Пункты обмена валюты также возобновили работу

По решению Межведомственного координационного совета, с сегодняшнего дня восстановлены все виды услуг в ресторанах и кафе в Грузии. В соответствующих учреждениях должна соблюдаться социальная дистанция между потребителями.

Работу возобновили также гостиницы, которые прошли соответствующую проверку со стороны Министерства здравоохранения и получили разрешение конкретного типа.

Пункты обмена валюты также восстановили работу.

11:20 — Восстановлено междугороднее транспортное движение кроме ЖД

По решению Межведомственного координационного совета, с сегодняшнего дня восстановлены все виды междугородних перевозок в стране, кроме железнодорожной.

Граждане обязаны носить маски во время перемещения на транспорте.

10:40 — Количество зараженных коронавирусом увеличилось на 1, еще 9 пациентов выздоровели

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 1 до 810. Еще 9 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество пациентов, выздоровевших от вируса, достигло 683.

7 июня, воскресенье

10:40 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 1, выздоровевших — на 11

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 1 до 809. Выздоровели еще 11 человек. Таким образом, общее количество выздоровевших от вируса достигло 674.

6 июня, суббота

23:00 — В оккупированной Абхазии выявлен 1 новый случай коронавируса

В оккупированной Абхазии выявлен один новый случай Covid-19. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев вируса в регионе увеличилось до 36. Об этом сообщает местное информационное агентство. Согласно тому сообщению, новый инфицированный является студентом российского военного вуза, который вернулся в регион недавно. Для лечения его доставят в Гудаутскую больницу.

10:20 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 3, а выздоровевших — на 13

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 3 до 808. Еще 13 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество выздоровевших от вируса достигло 663.

5 июня, пятница

16:30 — Плаквелин вновь вернут в протокол лечения Ковид-19 в Грузии

В Грузии вновь вернут препарат Планквелин в протокол лечения пациентов, инфицированных Covid-19. Применение препарата было временно приостановлено 28 мая после того, как в медицинском журнале «Ланцет» была напечатана статья о возможных побочных эффектах препарата.

Директор Инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе заявил, что Всемирная организация здравоохранения вернет Плаквелин в список лекарств, которые будут использоваться в рамках исследования солидарности. Исследование будет проводиться по всему миру, в том числе в Грузии.

11:30 — 12 новых случаев коронавируса выявлены в оккупированном Цхинвали

В оккупированном Цхинвали выявлено 12 новых случаев Ковид-19. Все двенадцать зараженных являются студентами российских военных вузов. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

На данный момент общее количество подтвержденных случаев в регионе составляет 57.

10:15 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 4, еще 6 пациентов выздоровели

По последним данным, количество подтвержденных случаев Ковид-19 в стране увеличилось на 4 до 805. Еще 6 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество людей, излечившихся от вируса, составляет 650.

4 июня, четверг

11:30 Правительство решило снять строгие карантинные ограничения в Тетрицкаро

Правительство Грузии решило снять строгие карантинные ограничения в Тетрицкаро, введенные для предотвращения распространения Covid-19.

До начала сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Георгий Гахария заявил, что, несмотря на интенсивные тестирования, в Тетрицкаро за последние 14 дней не было зарегистрировано новых случаев коронавируса.

«Поэтому мы считаем, что уже можем сделать шаг к открытию Тетрицкаро», — сказал глава правительства, призвав местных жителей проявлять крайнюю осторожность.

10:35 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 1, выздоровели еще 4 пациента

По последним данным, количество подтвержденных случаев коронавируса в стране увеличилось на 1 до 801. Еще 4 пациента выздоровели. Таким образом, общее количество выздоровевших от вируса достигло 644.

3 июня, среда

23:00 — В оккупированной Абхазии выявлено 7 новых случаев коронавируса

В оккупированной Абхазии выявлено семь новых случаев Ковид-19. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев вируса в регионе увеличилось до 35. Об этом сообщает местное информационное агентство. Все семеро зараженных являются студентами. Они вернулись в регион из Российской Федерации. Для лечения их переведут в Гудаутскую больницу.

20:00 — Чехия включит Грузию в категорию безопасных стран для туристов

По заявлению министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, Чехия включит Грузию в категорию безопасных стран для туристов и, вместе с несколькими другими странами откроет свои границы для туристов и из Грузии в конце июня или начале июля.

По словам главы МИД, ведется активная работа с той целью, чтобы «Грузию объявили безопасной страной как можно больше стран, и чтобы она открылась для туристов».

По его словам, с Израилем почти достигнута договоренность о поездках в обоих направлениях, а с Грецией ведутся переговоры.

18:00 — Национальная валюта укрепляется по отношению к доллару

На фоне отмены ограничений, введенных властями для предотвращения распространения коронавируса, национальная валюта Грузии начала укрепляться по отношению к доллару США. На данный момент, по данным Bloomberg, стоимость одного доллара США составляет 3,01 лари.

По состоянию на 24 марта один доллар США стоил 3,54 лари.

11:30 Число подтвержденных случаев Covid-19 в оккупированном Цхинвали увеличилось до 45

В оккупированном Цхинвали были выявлены три новых случая Covid-19. Тем самым, количество подтвержденных случаев в регионе увеличилось до 45. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

Из трех новых зараженных двое – курсанты российских военных вузов, а один — медицинский работник.

Согласно тому же сообщению, в оккупированном регионе от коронавируса выздоровел уже 31 пациент.

11:00 — Выздоровели еще 6 пациентов

По последним данным, количество лиц, выздоровевших от Covid-19 в стране, увеличилось на 6 до 640 человек.

2 июня, вторник

23:50 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 4

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 4 до 800. Руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил в интервью Общественному вещателю, что один из новых инфицированных людей принадлежит к т.н. Сабурталинскому кластеру, а трое являются водителями грузовиков, которые не являются гражданами Грузии.

23:30 – В Грузии умер еще один пациент, инфицированный коронавирусом

По последним данным, в Грузии умер еще один пациент, зараженный коронавирусом, вследствие чего количество умерших увеличилось до 13. Грузинские СМИ пишут со ссылкой на директора Республиканской больницы Тбилиси Левана Гоподзе, что погибшим пациентом был 75-летний мужчина, уроженец села Мушевани Болнисского муниципалитета на Юго-востоке Грузии, который остается «горячей точкой» в Грузии с точки зрения распространения COVID-19.

21:00 — В оккупированной Абхазии выздоровели все пациенты, инфицированные Covid-19

В оккупированной Абхазии выздоровели еще 12 пациентов, инфицированных Covid-19. Таким образом, количество активных случаев в регионе стало равно нулю. Об этом сообщает местные СМИ.

В оккупированной Абхазии было подтверждено в общей сложности 28 случаев нового коронавируса, 27 из которых полностью выздоровели, а один скончался.

11:00 Количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 2, еще 10 пациентов выздоровели

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 2 до 796. Еще 10 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество людей, излечившихся от вируса, достигло 634.

1 июня, понедельник

13:30 – По словам Гамкрелидзе, Грузия не будет принимать туристов из стран с высоким уровнем заражения, например, из Армении

Директор Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил телекомпании «Пирвели», что с целью предотвращения распространения Ковид-19, Грузия не будет принимать туристов из стран с высоким уровнем заражения. В качестве примера он привел соседнюю Армению.

По его словам, границы откроются, прежде всего, для стран, считающихся т.н. «зелеными зонами», откуда существует наименее минимальный риск внесения вируса. В то же время, по словам Гамкрелидзе, разрабатываются определенные процедуры, которым должны будут подчиняться туристы. Кроме того, будет уточнено, какого типа медицинский документ должны будут представить желающие въехать в страну, а также будет работать механизм дальнейшего наблюдения за ними. Будут разработаны специальные протоколы для гостиниц, в которых будут размещаться туристы.

Ранее, 7 мая, правительство представило Антикризисный план поддержки туристического сектора, в котором пояснило, что страна будет готова принять иностранных туристов к 1 июля.

12:10 — По словам министра здравоохранения, продолжается выдача помощи гражданам

По заявлению министра здравоохранения Грузии Экатерине Тикарадзе, продолжается выдача помощи для граждан, которые лишились своих доходов во время пандемии Covid-19. Эта помощь была обещана в рамках Антикризисного плана (200 лари в месяц, всего 1200 лари), и на данный момент более 72 000 гражданам уже перечислили соответствующую сумму. По словам министра, в этом направлении было потрачено более 14 миллионов лари.

В то же время Тикарадзе отметила, что более 15 миллионов лари было потрачено на помощь более 51 000 самозанятых людей. Кроме того, социально уязвимые семьи с рейтингом 65 000-100 000 баллов, а также многодетные семьи и семьи с детьми с ограниченными возможностями полностью получили майскую сумму социальной помощи.

По ее словам, обработка данных продолжается, и прием соответствующих документов продолжится до 1 июля, и выдача компенсаций пострадавшим гражданам будет происходить поэтапно. «Учитывая возможности Комиссии, мы стараемся, чтобы помощь была своевременной и беспрепятственной», — добавила министр здравоохранения.

12:00 — Торговые центры и магазины возобновили работу

С сегодняшнего дня возобновили работу все виды магазинов в масштабах страны, включая торговые центры. Также открылись все виды рынков, а также рестораны и кафе с открытым пространством.

По словам премьер-министра Георгия Гахария, все это повысит мобильность граждан и создаст больший риск распространения вируса.

«Мы не победили вирус, в целом, невозможно победить вирус в одной отдельной стране, и это глобальная пандемия, глобальный вызов, и победу должен праздновать мир вместе», — отметил он, призывая граждан соблюдать «элементарные правила».

11:00 — число подтвержденных случаев увеличилось на 11, еще 19 пациентов выздоровели

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 11 до 794. Еще 19 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество выздоровевших от Covid-19 увеличилось до 624.

По заявлению медицинского директора Инфекционной больницы Маринэ Эзугбаия, 8 из 11 новых инфицированных людей являются представителями т.н. Сабурталинского кластера, а остальные три пациента из села Марети в Марнеульского муниципалитета.

