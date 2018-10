Служба аудита: Саломе Зурабишвили по-прежнему лидирует в плане пожертвований

По последним данным Службы государственного аудита, в период с 3 по 16 октября, пожертвования получили в целом 8 политических субъектов. Размер денежных и неденежных пожертвований составил 2 152 091,67 лари.

За отчетный период 99% общего объема пожертвований — 2 136 518 лари, по-прежнему распределились по трем избирательным субъектам. 89% от общего объема пожертвований — 1 916 026 лари получила кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей политической командой. С 121 893,22 лари за ней следует Европейская Грузия, и с 98 598,45 лари – Единое национальное движение.

В течение отчетного периода пожертвования в размере 10 000 лари получила партия «Новая Грузия», 3 255 лари Свободной Грузия, 1 250 лари Свободные демократы, 1000 лари — Лейбористская партия и и 69 лари политический центр «Гирчи».

Кроме пожертвований в течение отчетного периода политические субъекты получили также бюджетное финансирование. В период с 3 по 12 октября из бюджета 16 политическим субъектам было выделено 495 460 лари. Наибольший объем бюджетных средств получила Европейская Грузия — 86 344 лари, за ней с 82 644 лари следует Национальное движение, и далее с 42 683 лари — Свободные демократы, с 39 401 лари — Лейбористская партия, с 31 571 лари – Национально-демократическая партия, с 16 293 лари – Государство ради народа и с 16 293 лари — Новая Грузия.

