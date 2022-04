Бухгалтер агентства Мэрии Гори арестован за использование бюджетных средств в тотализаторе

Служба государственной безопасности Грузии 14 апреля сообщила, что по делу о присвоении бюджетных средств в размере 143 985 лари задержан главный бухгалтер Агентства по развитию культуры и туризма Горийского муниципалитета.

По заявлению СГБ, задержанная систематически переводила бюджетные средства на личные счета в двух коммерческих банках, которые впоследствии использовала в онлайн-тотализаторах.

Как заявляет СГБ, изучение бухгалтерских и банковских документов продолжается, после завершения чего ожидается, что сумма незаконно присвоенных средств резко увеличится.

Дело расследуется по факту хищения крупных денежных сумм с использованием служебного положения (ст. 182 УКГ), которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 7 до 11 лет.

Служба государственного аудита выявила подозрительные перечисления из бюджета Агентства по развитию культуры и туризма Горийского муниципалитета в 2020-2021 гг.

12 апреля Служба аудита сообщила «Civil Georgia», что речь идет о сумме в размере около 500 тысячах лари. Аудит также сообщил, что процесс проверки все еще продолжается, и его выводы не являются окончательными.

В Службе аудита воздержались от уточнения дальнейших подробностей. Однако в СМИ появились сообщения о том, что деньги из Агентства по развитию культуры и туризма были переведены на игорные счета.

По сообщению телеканала «Формула», бухгалтер был соучастником предполагаемой коррупционной схемы в Мэрии.

Бывший мэр Горийского муниципалитета Константин Тавзарашвили (2017-2021 гг.) и бывший глава Агентства по развитию культуры и туризма Гори Гела Капанадзе (2019-2021 гг.) в разговоре с телеканалом «Формула» категорически опровергли наличие у них какой-либо информации или связи с предполагаемой преступной схемой.

