Консервативное движение оштрафовали за незадекларированные суммы

Тбилисский городской суд оштрафовал ультраправое Консервативное движение на 216 тысяч лари за неправильное декларирование денежных средств и сокрытие неденежных пожертвований.

Соответствующий иск в суд был внесен Службой государственного аудита.

По заявлению Службы государственного аудита, партия сокрыла 72 тысячи лари денежных средств. Согласно законодательству Грузии и решению суда от 3 июня, теперь партия должна выплатить сумму в трехкратном размере.

По сведениям Служба государственного аудита, Консервативное движение не представило в Службу аудита никаких сведений о неденежном пожертвовании, которое было «получено в виде изготовления брендированных материалов и ремонта региональных офисов».

«На нас наклеветали», — заявил телеканалу «Пирвели» один из лидеров партии Константине Моргошия, добавив, что, Служба государственного аудита установила, «будто имели место неправомерные расходы».

«У нас есть доноры, и нам не составит труда функционировать, у нас не будет проблем с этим штрафом, но мы все равно обжалуем», — сказал он.

