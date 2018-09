По данным Службы аудита, 94% пожертвований получили три избирательных субъекта

По последним данным Службы государственного аудита, в период с 1 августа по 11 сентября 2018 года пожертвования получили всего 12 избирательных субъектов. Общий объем денежных и неденежных пожертвований составил 837 307 лари.

По информации Службы аудита, 94% пожертвований — 791 157 лари получили три избирательных субъекта — Единое национальное движение (388 980 лари), Европейская Грузия (293 156 лари) и Саломе Зурабишвили получила (109 021 лари). Пожертвования в размере 89 624 лари распределились между 9 избирательными субъектами.

За отчетный период наибольший размер денежной суммы — 385 480 лари было пожертвовано Единому национальному движению, за ним следуют Европейская Грузия 286 141 лари, и Саломе Зурабишвили, кандидат в президенты, поддерживаемый правящей командой с 101 701 лари. Из них 40 000 лари кандидат в президенты пожертвовала сама себе.

В период с 1 августа по 11 сентября новый политический центр «Гирчи» получил пожертвования в размере 8 943 лари, Новая Грузия — 22 259 лари, Свободная Грузия — 1 791 лари и Государство ради народа — 400 лари. В отчетный период пожертвования не были получены правящей политической партией Грузинская мечта, а также Лейбористской партией.

Помимо пожертвований, квалифицированные избирательные субъекты получили также бюджетное финансирование. В период с 1 августа по 11 сентября на 18 политических субъектов была распределена бюджетная сумма в размере 1 099 203 лари. Наибольшая часть государственного финансирования — 173 420 лари была получена правящей политической партией Грузинская мечта. Далее следуют: Европейская Грузия (128 429 лари), Единое национальное движение (124 729 лари), Лейбористская партия (84 915 лари), Новая Грузия (37 335 лари), движение Государство ради народа (37 335 лари) и Свободная Грузия (14 266 лари).

This post is also available in: Грузинский