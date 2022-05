Служба аудита: Грузия выплатила 5,8 млн лари на обязательства по неосвоенным кредитам

Аудит исполнения Государственного бюджета Грузии на 2021 год показал, что правительство выплатило 5,8 млн лари в виде налоговых обязательств за низкое освоение 60% кредитов, привлеченных из внешних источников для 12 инвестиционных проектов.

Из этой суммы Грузии пришлось выплатить 2,7 млн ​​лари за пять инфраструктурных проектов, на которые государство вообще ничего не потратило, говорится в докладе Службы государственного аудита, который был опубликован 25 мая.

Что касается остальных 7 проектов, за которые правительство Грузии также должно было выплатить налог на обязательства, аудит показал, что только на два проекта государство потратило более 50% иностранных средств, выделенных из бюджета.

Две самых крупных выплаты были возложены на правительство по трем проектам, включая улучшение водной инфраструктуры в Хашури и близлежащих населенных пунктах, проект, который был профинансирован Евросоюзом и Французским агентством развития (AFD); Строительство высоковольтной линии электропередачи Цхалтубо-Ахалцихе-Тортум, которое финансировалось Немецким кредитным институтом реконструкции (KfW) и Европейским инвестиционным фондом соседства.

Что касается проекта водной инфраструктуры Хашури, власти ничего не потратили из выделенных 1,2 млн лари и, следовательно, была возложена выплата налога в размере 1,18 млн лари.

Что касается проекта высоковольтной линии электропередачи, власти потратили 86 тысяч лари, что составляет 1,3% от выделенных 6,7 миллиона лари; В результате властям было предписано уплатить налог в размере 1,12 млн лари.

В целом Служба государственного аудита заявила, что государство использовало менее 70% расходов, предусмотренных в бюджете на 2021 год, для 32 из 95 реализуемых инфраструктурных проектов. По заявлению ведомства, в 2020 году такая же проблема была у 10 программ.

«Недочеты на этапе планирования, в свою очередь, сказываются на процессе реализации проекта и отражаются в неиспользованном ресурсе или превышении фактического затрат по сравнению с планом», — говорится в докладе.

С 2019 года Грузия была оштрафована на общую сумму 20,2 млн лари за неиспользование иностранных кредитных средств; В 2020 году страна была оштрафована на 9,6 млн лари, а в 2019 году — на 4,8 млн лари.

Министр экономики стал объектом критики в Парламенте

Министр экономики Леван Давиташвили, вызванный в Парламент 27 мая, стал объектом критики со стороны депутата от ЕНД Романа Гоциридзе по поводу заключения аудита.

Среди вопросов, связанных с управлением инфраструктурными проектами, Гоциридзе также упомянул случай Log-in Georgia, финансируемый Всемирным банком, на который правительство потратило лишь 8,9% из выделенных 2,1 млн лари. В результате ему было предписано уплатить налог в размере 325 000 лари.

Министр Давиташвили ответил, что проект затянулся, потому что его нужно было оценить по всей Грузии. «Проценты начисляются по конкретному лоту в соответствии с определенными процедурами Всемирного банка, но никакого штрафа, подчеркиваю, государство Грузия не платило», — сказал он.

