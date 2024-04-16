Спецназ применил перцовый спрей для разгона протестующих
Без всякого предупреждения спецназ применил перцовый спрей для разгона участников акции протеста у здания Парламента в Тбилиси, которые протестуют против закона об «иноагентах». На место мобилизованы машины скорой помощи, где оказывают первую помощь пострадавшим.
Наряду с задержаниями, разгоном акции протеста и применением перцового спрея против митингующих МВД Грузии опубликовало заявление, призывающее участников акции у здания Парламента подчиняться указаниям правоохранителей, воздерживаться от насильственных действий и нападения на сотрудников полиции. Число задержанных на данный момент неизвестно.
Тем временем на прилегающей к зданию Парламента мобилизуются водометные машины. Все улицы, ведущие к парламенту, заполнены полицейскими. Тем не менее участники акции заявляют, что расходиться не собираются.
На второй день протеста отреагировала президент Саломе Зурабишвили. «Это вторая ночь массовых протестов против российского закона в Тбилиси. Упорство властей в принятии этого закона вопреки воле населения и несмотря на протесты партнеров является прямой провокацией – российской стратегией дестабилизации», – написала президент в Twitter.
Поздно вечером 16 апреля МВД опубликовало заявление, согласно которому правоохранители задержали в административном порядке 11 человек за нарушение закона.
«Во время акции на территории проспекта Руставели и у здания Парламента, несмотря на многочисленные призывы МВД к организаторам и участникам акции выразить свой протест в предусмотренных законом формах и не совершать насильственных действий, участники акции вступили в физическое противостояние с полицейскими и бросали в их сторону различные тупые предметы, камни и бутылки», – сообщает МВД Грузии. По той же информации, травмирован и доставлен в больницу сотрудник МВД, также поврежден автомобиль, принадлежащий МВД. «В целях предотвращения физического противостояния МВД использовало специальные средства – т.н. перцовый спрей», – говорится в сообщении МВД.
Материал будет обновляться…
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)