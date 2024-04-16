Спецназ применил перцовый спрей для разгона протестующих

Без всякого предупреждения спецназ применил перцовый спрей для разгона участников акции протеста у здания Парламента в Тбилиси, которые протестуют против закона об «иноагентах». На место мобилизованы машины скорой помощи, где оказывают первую помощь пострадавшим.

Наряду с задержаниями, разгоном акции протеста и применением перцового спрея против митингующих МВД Грузии опубликовало заявление, призывающее участников акции у здания Парламента подчиняться указаниям правоохранителей, воздерживаться от насильственных действий и нападения на сотрудников полиции. Число задержанных на данный момент неизвестно.

Тем временем на прилегающей к зданию Парламента мобилизуются водометные машины. Все улицы, ведущие к парламенту, заполнены полицейскими. Тем не менее участники акции заявляют, что расходиться не собираются.

На второй день протеста отреагировала президент Саломе Зурабишвили. «Это вторая ночь массовых протестов против российского закона в Тбилиси. Упорство властей в принятии этого закона вопреки воле населения и несмотря на протесты партнеров является прямой провокацией – российской стратегией дестабилизации», – написала президент в Twitter.

Second night of massive protest in Tbilisi against the Russian Law. Insistance of the authorities to push through this law against the will of the population and despite partners protest is a direct provocation – a Russian strategy of destabilization. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) April 16, 2024

Поздно вечером 16 апреля МВД опубликовало заявление, согласно которому правоохранители задержали в административном порядке 11 человек за нарушение закона.

«Во время акции на территории проспекта Руставели и у здания Парламента, несмотря на многочисленные призывы МВД к организаторам и участникам акции выразить свой протест в предусмотренных законом формах и не совершать насильственных действий, участники акции вступили в физическое противостояние с полицейскими и бросали в их сторону различные тупые предметы, камни и бутылки», – сообщает МВД Грузии. По той же информации, травмирован и доставлен в больницу сотрудник МВД, также поврежден автомобиль, принадлежащий МВД. «В целях предотвращения физического противостояния МВД использовало специальные средства – т.н. перцовый спрей», – говорится в сообщении МВД.

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