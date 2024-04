პაპუაშვილი ცენტრალურ აზიას სტუმრობს

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ცენტრალურ აზიას სტუმრობს. საქართველოს პარლამენტის ინფორმაციით, ვიზიტი 13 აპრილამდე გაგრძელდება და მის ფარგლებში პაპუაშვილი უზბეკეთის, თურქმენეთისა და ყაზახეთის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლებს შეხვდება.

პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი უზბეკეთის პარლამენტის, ოლი მეჯლისის სენატის (ზედა პალატის) თავმჯდომარეს ტანზილა ნარბაევას შეხვდა.

საქართველოს პარლამენტის ინფორმაციით, მხარეებმა საქართველოსა და უზბეკეთს შორის „მეგობრულ ურთიერთობასა და თანამშრომლობის მიმართულებებზე ისაუბრეს“. მხარეებმა საკანონმდებლო ორგანოებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების მზადყოფნა გამოხატეს. „უზბეკური მხარის მიერ, ასევე, გამოითქვა რეგიონული პოლიტიკის მიმართულებით თანამშრომლობის სურვილი“, – ნათქვამია საქართველოს პარლამენტის პრესრელიზში.

ამავე ინფორმაციით, „შალვა პაპუაშვილმა ხაზი გაუსვა “შუა დერეფნის“ მზარდ მნიშვნელობას. მისი თქმით, ამ დერეფნის სატრანზიტო-სატრანსპორტო პოტენციალის განვითარება ორივე ქვეყნის ინტერესში შედის“.

რაც შეეხება ოლი მეჯლისის საკანონმდებლო პალატის (ქვედა პალატა) თავმჯდომარესთან ნურდინჟონ ისმაილოვთან შეხვედრას, მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობების საკითხები, მათ შორის, თანამშრომლობა საკანონმდებლო ორგანოებს შორის, ასევე, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის სექტორებში.

შალვა პაპუაშვილმა მადლიერება გამოხატა უზბეკეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის.

„საქართველოსა და უზბეკეთს შორის ეკონომიკური და პოლიტიკური კავშირები ძლიერია. ჩვენ მზად ვართ გავაძლიეროთ ჩვენი საპარლამენტო პარტნიორობა, მათ შორის მეგობრობის ჯგუფებსა და დარგობრივ კომიტეტებში, და ასევე ვითანამშრომლოთ საერთაშორისო საპარლამენტო პლატფორმების ფარგლებში“, – დაწერა პაპუაშვილმა ტვიტერზე შეხვედრის შემდეგ.

Warm exchange with Nurdinjon Ismoilov, Speaker of the Legislative Chamber of 🇺🇿. Economic & political ties between 🇬🇪&🇺🇿 are strong. We stand ready to enhance our parliamentary partnership, including friendship groups, sectoral committees and also, cooperate in the frames of… pic.twitter.com/jC6kBGNUp6