Глава Парламента Грузии посещает Центральную Азию

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили находится с официальным визитом в Центральной Азии. По информации Парламента Грузии, визит продлится до 13 апреля, и Папуашвили встретится с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной власти Узбекистана, Туркменистана и Казахстана.

Встречи в Узбекистане

Председатель Парламента Шалва Папуашвили встретился с председателем Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

По информации Парламента Грузии, стороны «обсудили направления дружественных отношений и сотрудничества» между Грузией и Узбекистаном. Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества между законодательными органами. «Узбекская сторона также выразила желание сотрудничать в направлении региональной политики», – говорится в пресс-релизе Парламента Грузии.

По той же информации, «Шалва Папуашвили подчеркнул растущую важность «Среднего коридора». По его словам, развитие транзитно-транспортного потенциала этого коридора отвечает интересам обеих стран.

Что касается встречи с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса (Нижней палаты) Нурдинджоном Исмаиловым, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничества законодательных органов, а также торговли и энергетики.

Шалва Папуашвили выразил благодарность за решительную поддержку Узбекистаном территориальной целостности Грузии.

«Экономические и политические связи между Грузией и Узбекистаном крепкие. Мы готовы укреплять наше парламентское партнерство, в том числе в группах дружбы и отраслевых комитетах, а также сотрудничать в рамках международных парламентских платформ», – написал Папуашвили в Twitter после встречи.

Warm exchange with Nurdinjon Ismoilov, Speaker of the Legislative Chamber of 🇺🇿. Economic & political ties between 🇬🇪&🇺🇿 are strong. We stand ready to enhance our parliamentary partnership, including friendship groups, sectoral committees and also, cooperate in the frames of… pic.twitter.com/jC6kBGNUp6 — Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) April 8, 2024

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