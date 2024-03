ისლანდიის პრეზიდენტი საქართველოს სტუმრობს

ისლანდიის პრეზიდენტის გუდნი იოჰანესონი 5 მარტს ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში ჩამოვიდა.

ვიზიტის ფარგლებში ისლანდიის პრეზიდენტი უკვე შეხვდა თავის ქართველ კოლეგას, სალომე ზურაბიშვილს. ასევე დაგეგმილია შეხვედრები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან შალვა პაპუაშვილთან.

ისლანდიის პრეზიდენტი მონაწილეობას მიიღებს ქართველ და ისლანდიელ ბიზნესმენთა შეხვედრაში, რომელიც მრგვალი მაგიდის ფორმატში საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის, ლევან დავითაშვილის მონაწილეობით გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში ისლანდიის პრეზიდენტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ეწვევა და სტუდენტებისთვის საჯარო ლექციას წაიკითხავს.

შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან

5 მარტს ორბელიანების სასახლეში ისლანდიის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა.

შეხვედრის შემდეგ ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა ერთობლივი განცხადებები გააკეთეს. პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, რომ მათ რიგი საკითხები განიხილეს, მათ შორის შავი ზღვის მნიშვნელობა ნატოს სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის, ასევე სიტუაცია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, ასევე სოხუმის აეროპორტის რუსეთისთვის გადაცემის გეგმები. სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა იოჰანესონმა საოკუპაციო ხაზზე სტუმრობის სურვილი გამოთქვა.

მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის მწვანე ენერგიის სფეროში თანამშრომლობის პერსპექტივებიც განიხილეს. პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ბუნებრივ კატასტროფებთან გამკლავებაში ისლანდიის გამოცდილებაზე გაამახვილა ყურადღება და საქართველოს წარსული ტრაგიკული შემთხვევები გაიხსენა. მისი თქმით, ქვეყანამ უნდა გააღრმავოს ისლანდიასთან თანამშრომლობა ამ მიმართულებით.

პრეზიდენტმა იოჰანესონმა საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ ისლანდიის სრული მხარდაჭერა გამოხატა. მან აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა მწვანე ენერგიაზე და ქვეყნებს შორის შემდგომი თანამშრომლობის იმედი გამოთქვა. ისლანდიის პრეზიდენტმა დიდი ხნის წინანდელი შეხვედრა გაიხსენა ქართველებთან, რომლებმაც მისი სახელი თარგმნეს როგორც „გუდუნა ივანიშვილი“.

„ამრიგად, გუდუნა ივანიშვილი მოხარულია, რომ აქ არის“, – განაცხადა პრეზიდენტმა იოჰანესონმა.

მასალა განახლდება…

