Президент Исландии находится с визитом в Грузии

Президент Исландии Гудни Йоханнессон прибыл в Грузию с официальным визитом 5 марта.

В рамках визита президент Исландии уже встретился со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили. Запланированы также встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и председателем Парламента Шалвой Папуашвили.

Президент Исландии примет участие во встрече грузинских и исландских бизнесменов, которая пройдет в формате круглого стола с участием первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили. В рамках визита президент Исландии посетит Тбилисский государственный университет и прочтет студентам публичную лекцию.

Встреча с президентом Грузии

5 марта во дворце Орбелиани состоялась официальная церемония встречи президента Исландии.

По итогам встречи президенты двух стран сделали совместные заявления. Президент Саломе Зурабишвили отметила, что они обсудили ряд вопросов, в том числе важность Черного моря для стабильности и безопасности НАТО, ситуацию в оккупированных регионах Грузии, а также планы передачи Сухумского аэропорта России. Саломе Зурабишвили заявила, что президент Йоханнессон выразил желание посетить линию оккупации.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере зеленой энергетики между двумя странами. Президент Зурабишвили обратила внимание на опыт Исландии в борьбе со стихийными бедствиями и напомнила прошлые трагические случаи в Грузии. По ее словам, страна должна углублять сотрудничество с Исландией в этом направлении.

Президент Йоханнессон выразил полную поддержку Исландией евроатлантических устремлений Грузии. Он отметил, что на встрече основное внимание уделялось зеленой энергетике, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами. Президент Исландии вспомнил давнюю встречу с грузинами, которые перевели его имя как «Гудуна Иванишвили» (имя «Гудуна» – персонаж известного литературного и кинопроизведения, фамилия же идентична фамилии основателя правящей партии Грузинская мечта Бидзины Иванишвили).

«Таким образом, Гудуна Иванишвили рад быть здесь», – сказал президент Йоханнессон.

