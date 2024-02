ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI) საქართველოში წინასაარჩევნო შეფასების მისიას იწყებს, რომლის ფარგლებში NDI-ს დელეგაცია ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ მაღალი დონის შეხვედრებს გამართავს ქვეყანაში არსებული საარჩევნო გარემოს შესაფასებლად. პირველი შეხვედრა დელეგაციამ პარლამენტის თავმჯდომარესთან, შალვა პაპუაშვილთან გამართა.

შეხვედრაზე, რომელსაც პაპუაშვილთან ერთად ესწრებოდნენ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, ნიკოლოზ სამხარაძე და პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე. გივი მიქანაძე, მხარეებმა განიხილეს წინასაარჩევნო გარემო, საარჩევნო კანონმდებლობა, პარტია „ქართული ოცნების” შეფასებები და მოლოდინები არჩევნებთან დაკავშირებით, აგრეთვე, პარტიის წინასაარჩევნო გეგმები.

NDI-ის დელეგაცია 19-23 თებერვალს შეხვდება ხელისუფლების, პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო სექტორის, მედიისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. შეფასების დასრულების შემდეგ, დელეგაცია საკუთარ დასკვნებსა და რეკომენდაციებს გამოაქვეყნებს. სადამკვირვებლო მისია მოიცავს დამატებით, მეორე წინასაარჩევნო დელეგაციის ვიზიტს, გრძელვადიანი დამკვირვებლების ჯგუფისა და არჩევნების დღის სადამკვირვებლო დელეგაციის მუშაობას.

