საპარლამენტო კომიტეტებმა მინისტრობის კანდიდატების მორიგი ერთობლივი მოსმენა გამართეს

საპარლამენტო კომიტეტებმა 6 თებერვალს ახალი სამთავრობო პროგრამის „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“ და მინისტრობის კანდიდატების თაობაზე მორიგი ერთობლივი მოსმენა გამართეს. ამჯერად ერთობლივი მოსმენა აგრარულ საკითხთა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის, რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის, ასევე საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტებმა გამართეს.

კომიტეტებმა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრობის კანდიდატს ოთარ შამუგიას, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრობის კანდიდატს ლევან დავითაშვილს, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრობის კანდიდატს ირაკლი ქარსელაძეს და ფინანსთა მინისტრობის კანდიდატს ლაშა ხუციშვილს მოუსმინეს.

მოსმენის დაწყებამდე „ქართული ოცნების“ დეპუტატმა ნინო წილოსანმა გაერთიანებული საკომიტეტო სხდომის თავმჯდომარეს სთხოვა, რომ თუ ოპოზიციონერი დეპუტატები რაიმე ცილისმწამებლურ ან შეურაცხმყოფელ კომენტარებს ან შეკითხვებს გააჟღერებდნენ, მათთვის დარბაზის დატოვება მოეთხოვათ.

ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატმა ლევან დავითაშვილმა ხაზი გაუსვა ქვეყნის ეკონომიკურ მაჩვენებელს, კერძოდ 2023 წელს 7%-იან ზრდას და განაცხადა, რომ მისი პროგნოზით, 2024 და მომდევნო წლებში ეკონომიკური ზრდა კვლავ მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდება. დავითაშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ 2023 წელს საქონლის ექსპორტი 9.1%-ით გაიზარდა და რეკორდული 6.1 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წლიურად 17.3%-ით გაიზარდა. მან ასევე აღნიშნა, რომ გასულ წელს უმუშევრობის დონე ისტორიულ მინიმუმამდე შემცირდა. დავითაშვილის თქმით, მთავრობის პოლიტიკის ძირითადი ორიენტირი იქნება სიღარიბის შემცირება, დასაქმების ხელშეწყობა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლება.

დავითაშვილმა ასევე ისაუბრა მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, მათ შორის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტზე, ამ პროექტისთვის კერძო პარტნიორის შერჩევისა და მშენებლობის 2024 წელს დაწყების გეგმებზე. მან ასევე გაამახვილა ყურადღება რკინიგზის მოდერნიზაციისა და ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო პროექტების 2024 წელს დასრულებაზე, რაც აზიასა და ევროპას შორის სატვირთო გადაზიდვებს გააუმჯობესებს. მან ასევე ისაუბრა თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის აეროპორტების განვითარებასა და ვაზიანში ახალი აეროპორტის მშენებლობაზე.

ფინანსთა მინისტრობის კანდიდატმა ლაშა ხუციშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ ქვეყანა ფოკუსირებულია, რომ ეკონომიკა ევროკავშირის წევრობისთვის მოამზადოს. ბოლო ეკონომიკურ მიღწევებზე, მათ შორის 7%-იან ზრდასა და ინფლაციის სტაბილურ მაჩვენებელზე საუბრისას, ხუციშვილმა ხაზი გაუსვა საქართველოს კურსს ევროკავშირის სტანდარტების დაკმაყოფილებისკენ. მისი თქმით, საქართველოს ეკონომიკას ახასიათებს სტაბილური ზრდა, დაბალი ინფლაცია, მართვადი ვალი და ძლიერი ფისკალური მენეჯმენტი, რაც ევროკავშირში ქვეყნის ინტეგრაციას უწყობს ხელს.

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ქარსელაძემ დეპუტატებს მთავრობის 2024 წლის ინფრასტრუქტურული გეგმები გააცნო, რომლებიც გზების განვითარებისა და წყალმომარაგების პროექტებზეა ორიენტირებული. მან მიმდინარე ინიციატივებზეც ისაუბრა, როგორიცაა რიკოთის ავტომაგისტრალის მშენებლობა და ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის პროექტები კახეთში, ასევე ქვეშეთი-კობის პროექტი. ქარსელაძემ სამომავლო პროექტებზეც ისაუბრა და მათ შორის რუსთავი-სადახლოს და რუსთავი-წითელი ხიდის პროექტები დაასახელა. მან ასევე აღნიშნა, რომ 2024 წელს 400 კმ-იანი საერთაშორისო და შიდა საავტომობილო გზების დასრულება იგეგმება.

გარდა ამისა, ქარსელაძემ ისაუბრა 2025 წლისთვის საქართველოს ყველა ქალაქისთვის უწყვეტი წყალმომარაგების უზრუნველყოფის მცდელობებზე და საბავშვო ბაღებისა და სკოლების რეაბილიტაციის პროექტებში მიღწეულ პროგრესს გაუსვა ხაზი. გამოსვლის დასასრულს მან სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების, მათ შორის 2025 წლის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიადისთვის მზადების შესახებ ისაუბრა.

