Парламентские комитеты провели очередные совместные слушания кандидатов в министры

Парламентские комитеты 6 февраля провели очередные совместные слушания по новой правительственной программе «Ради построения европейского государства» и кандидатам на посты министров. На этот раз совместные слушания провели комитеты по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природных ресурсов, отраслевой экономике и экономической политике, региональной политике и самоуправлению, а также финансам и бюджету.

Комитеты заслушали кандидата на пост министра окружающей среды и сельского хозяйства Отара Шамугия, кандидата на пост министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, кандидата на пост министра регионального развития и инфраструктуры Ираклия Карселадзе и кандидата на пост министра финансов Лашу Хуцишвили.

Перед началом слушаний депутат от «Грузинской мечты» Нино Цилосани попросила председателя объединенного комитетского слушания, чтобы в случае, если оппозиционные депутаты будут озвучивать какие-либо клеветнические или оскорбительные комментарии или вопросы, потребовать их выдворения из зала заседаний.

Кандидат на пост министра экономики Леван Давиташвили подчеркнул экономические показатели страны, а именно рост на 7% в 2023 году, и заявил, что, согласно его прогнозу, экономический рост сохранится на высоком уровне в 2024 году и в последующие годы. Давиташвили подчеркнул, что в 2023 году экспорт товаров увеличился на 9,1% и достиг рекордных 6,1 млрд долларов США, а доходы от туризма увеличились на 17,3% в ежегодном измерении. Он также отметил, что в прошлом году уровень безработицы упал до исторического минимума. По словам Давиташвили, основным направлением политики правительства будет сокращение бедности, содействие занятости и повышение благосостояния населения.

Давиташвили также рассказал о текущих инфраструктурных проектах, в том числе о проекте глубоководного порта Анаклия, отборе частного партнера для этого проекта и планах начать строительство в 2024 году. Он также сосредоточился на модернизации железной дороги и завершении проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в 2024 году, что улучшит грузовые перевозки между Азией и Европой. Он также рассказал о развитии аэропортов Тбилиси, Кутаиси и Батуми и строительстве нового аэропорта в Вазиани.

Кандидат на пост министра финансов Лаша Хуцишвили подчеркнул, что страна сосредоточена на подготовке экономики к членству в ЕС. Говоря о последних экономических достижениях, включая 7-процентный рост и стабильную инфляцию, Хуцишвили подчеркнул курс Грузии на соответствие стандартам ЕС. По его словам, экономика Грузии характеризуется стабильным ростом, низкой инфляцией, управляемым долгом и сильным фискальным менеджментом, что способствует интеграции страны в ЕС.

Кандидат на пост министра регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе представил депутатам инфраструктурные планы правительства на 2024 год, которые сосредоточены на проектах развития дорог и водоснабжения. Он также рассказал о текущих инициативах, таких как строительство автомагистрали Рикоти и проекты высокоскоростной автомагистрали в Кахети, а также проект Квешети-Коби. Карселадзе также рассказал о будущих проектах и ​​упомянул проекты мостов Рустави-Садвхло и Рустави-Красный мост. Он также отметил, что в 2024 году планируется завершить строительство 400 км международных и внутренних автодорог.

Кроме того, Карселадзе рассказал об усилиях по обеспечению бесперебойного водоснабжения всех городов Грузии к 2025 году и особо отметил прогресс, достигнутый в проектах реабилитации детских садов и школ. В завершение своего выступления он рассказал о развитии спортивной инфраструктуры, в том числе о подготовке к Зимним Юношеским Олимпийским играм 2025 года.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)