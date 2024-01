საქართველო და საუდის არაბეთი მთავრობათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შექმნაზე შეთანხმდნენ

24 იანვარს, საგარეო საქმეთა მინისტრის, ილია დარჩიაშვილის საუდის არაბეთში ვიზიტის ფარგლებში, გაფორმდა შეთანხმება საქართველოსა და საუდის არაბეთის სამეფოს შორის მთავრობათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შექმნასთან დაკავშირებით. გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და საუდის არაბეთის სამეფოს ტახტის მემკვიდრეს, პრემიერ-მინისტრ პრინც მოჰამედ ბინ სალმან ბინ აბდულაზიზ ალ საუდს შორის გამართულ შეხვედრაზე იქნა მიღებული.

შეთანხმების თანახმად, მთავრობათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრები მიიღებს რეგულარულ ხასიათს. ამასთან, აღნიშნული დოკუმენტი ითვალისწინებს საერთო ინტერესის მქონე საკითხებზე სამუშაო ჯგუფების შექმნას, რომლებიც პერიოდულად გამართავენ სხდომებს და კონსულტაციებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დოკუმენტი „მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას პოლიტიკური და ეკონომიკური მიმართულებით და ორ ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობებს ხარისხობრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს“.

