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Источник: МИД Грузии
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Грузия и Саудовская Аравия договорились создать Межправительственный координационный совет

Civil.ge Send an email 24/01/2024 - 18:54
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В рамках визита министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили в Саудовскую Аравию 24 января было подписано Соглашение между Грузией и Королевством Саудовская Аравия о создании Межправительственного координационного совета. Решение было принято на встрече премьер-министра Ираклия Гарибашвили с наследником престола Королевства Саудовская Аравия, премьер-министром принцем Мохаммедом бен Салман бин Абдулазиз Аль Саудом.

По условиям соглашения, заседания Межправительственного координационного совета станут регулярными. Кроме того, упомянутый документ предусматривает создание рабочих групп по вопросам, представляющим взаимный интерес, которые будут периодически проводить встречи и консультации. По информации МИД Грузии, документ «существенно поспособствует углублению сотрудничества между странами в политическом и экономическом направлении и выведет существующие отношения между двумя странами на качественно новый этап».

По информации МИД, на встрече министров стороны подчеркнули тесное партнерство и дружбу между двумя странами. Внимание было акцентировано на важности углубления связей в торгово-экономической сфере, а также в туристическом, межличностном и культурном направлении. Министр Дарчиашвили проинформировал своего коллегу об экономическом потенциале Грузии. Стороны также рассмотрели текущую ситуацию и проблемы в регионе.

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Civil.ge Send an email 24/01/2024 - 18:54
4 1 minute read

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