ღარიბაშვილი დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 16 იანვარს დელეგაციასთან ერთად შვეიცარიაში, დავოსის ყოველწლიურ მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობისთვის გაემგზავრა. პრემიერ-მინისტრი რამდენიმე პანელურ დისკუსიაში მიიღებს მონაწილეობას და კერძო კომპანიებთან და მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენლებთან ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს.

პრემიერ-მიისტრმა პირველი შეხვედრა თურქულ კომპანია Koç Holding-ის აღმასრულებელ თავმჯდომარესთან ლევენთ ჩაკიროღლუსთან გამართა. საუბარი შეეხო თანამშრომლობის გაღრმავებას IT და ტურიზმის სექტორებში.

