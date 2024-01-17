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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Фото: Администрация правительства Грузии
Новости

Гарибашвили участвует во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Civil.ge Send an email 17/01/2024 - 13:39
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией 16 января отправился в Швейцарию для участия в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе. Премьер-министр примет участие в нескольких панельных дискуссиях и проведет двусторонние встречи с частными компаниями и представителями стран-участниц.

Премьер-министр провел первую встречу с исполнительным председателем турецкой компании Koç Holding Левентом Чакироглу. Разговор коснулся вопросов углубления сотрудничества в сфере информационных технологий и туризма.

Материал будет обновляться…

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Civil.ge Send an email 17/01/2024 - 13:39
2 Less than a minute

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