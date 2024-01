Гарибашвили участвует во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Less than a minute

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией 16 января отправился в Швейцарию для участия в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе. Премьер-министр примет участие в нескольких панельных дискуссиях и проведет двусторонние встречи с частными компаниями и представителями стран-участниц.

Премьер-министр провел первую встречу с исполнительным председателем турецкой компании Koç Holding Левентом Чакироглу. Разговор коснулся вопросов углубления сотрудничества в сфере информационных технологий и туризма.

