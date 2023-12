ივანიშვილი „ქართული ოცნების“ საპატიო თავმჯდომარედ აირჩიეს

Less than a minute

„ქართული ოცნების“ დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი 30 დეკემბერს მმართველი პარტიის ყრილობაზე პარტიის საპატიო თავმჯდომარედ აირჩიეს.

ეს იმის მაუწყებელია, რომ 2021 წელს პოლიტიკიდან “საბოლოოდ” წასვლის შემდეგ, ივანიშვილი თავის, თუნდაც ნახევრად ფორმალურ, როლს უბრუნდება.

2024 წლის შემოდგომაზე საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. ივანიშვილის არაფორმალურმა როლმა ხელისუფლებაში როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე გარეთ კრიტიკა გამოიწვია. „დეოლიგარქიზაცია“ ერთ-ერთ ამოცანად რჩება, რომელიც საქართველომ ევროკავშირის გზაზე წინსვლისთვის უნდა შეასრულოს.

