ქართველი პოლიტიკოსები საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას მიესალმებიან

ევროპულმა საბჭომ 14 დეკემბერს საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველო ხელისუფლების წარმომადგენლები და პოლიტიკოსები მიესალმნენ ამ გადაწყვეტილებას და მოსახლეობას ეს მიღწევა მიულოცეს.

საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ევროპული საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებას „საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ეტაპი“ უწოდა.

🇬🇪🇪🇺 Today signifies a monumental milestone for Georgia and our European family! The unwavering will of the Georgian people has spoken, leading to the well-deserved attainment of candidate status.



Georgia's reunification with its European family is an irreversible prospect! 🇬🇪🇪🇺 — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 14, 2023

პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მადლობა გადაუხადა ევროპული საბჭოს ლიდერებს „საქართველოს ცივილიზაციური არჩევანის აღიარებისთვის“.

🇬🇪 is 🇪🇺 candidate country! Grateful to @EUCouncil 🇪🇺 leaders, @CharlesMichel, @vonderleyen, @OliverVarhelyi for acknowledging 🇬🇪’s civilizational choice. We remain dedicated & eagerly look forward to advancing on our 🇪🇺 integration path. — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) December 14, 2023

პარლამენტის თავმჯდომარემ, შალვა პაპუაშვილმა განცხადება გააკეთა და საქართველოს სტატუსის მიღება მიულოცა. „ჩვენ დღეს ვიმკით იმ შრომის შედეგებს, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფოს სხვადასხვა სტრუქტურები ეწეოდნენ იმისთვის, რომ ევროპულ საბჭოს ჰქონოდა ერთდაერთი გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი… ძალიან მიხარია, რომ ევროპულმა საბჭომ დაინახა, დააფასა და სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოსთან დაკავშირებით. ასევე მინდა მივულოცო უკრაინასა და მოლდოვას მოლაპარაკებების გახსნასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება… ევროკავშირი ძალიან მკაფიოდ დგას გაფართოების გზაზე, ეს ის გზაა, რომელსაც საქართველო ახლა უკვე საბოლოოდ შეუდგა, მთავარი პოლიტიკური გადაწყვეტილება დღეს უკვე მიღებულია, ის ე.წ. შესაძლებლობის ფანჯარა, რომელზეც იყო საუბარი, საქართველომ უკვე გამოიყენა. ახლა წინ არის მუშაობა, რომელიც ბევრი ეტაპისგან შედგება და საქართველოს მოსახლეობა მინდა დავარწმუნო, რომ საქართველოს ხელისუფლება ასევე წარმატებული იქნება ყველა ამ ეტაპის გავლაში“, – განაცხადა პაპუაშვილმა.

საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა განაცხადა, რომ „საქართველო მზადაა იმუშავოს ჩვენს ევროპელ მეგობრებთან და პარტნიორებთან, რათა ქვეყანა საბოლოო მიზნამდე – ევროკავშირის წევრობამდე მიიყვანოს“.

Congratulations, Georgia 🇬🇪 on this historic day! Our country has been granted candidate status! Today's decision is an explicit recognition of Georgia's aspirations, its striving for many years and the progress achieved! The will of the Georgian government to make 🇬🇪's… — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) December 14, 2023

ოპოზიცია

ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღება მიულოცა და საქართველოს ევროპულ გზაზე დაპატიმრებული ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილს წვლილს გაუსვა ხაზი. „მისი პოლიტიკური პატიმრობის დასასრული ახლოვდება და ევროპულ საქართველოში კრემლის აგენტების მიერ პოლიტიკურ მძევლობაში პოლიტიკური პატიმრები არ გვეყოლება“, – განაცხადა ხაბეიშვილმა და დასძინა: „წინ გვაქვს დიდი ბრძოლა და დარწმუნებული ვარ, ქართველი ხალხი ამ გამარჯვებას მიიყვანს ბოლომდე“.

„სტრატეგია აღმაშენებლის“ ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ ასევე მიულოცა ქართველ ხალხს და აღნიშნა: „დღეს მართლაც ძალიან დიდი და ისტორიული დღეა! დღეს არის დღე, როდესაც ევროკავშირმა უპრეცენდენტო, საგამონაკლისო წესი დაუშვა ჩვენთან მიმართებაში – საქართველო, რომელსაც არ აქვს სახმელეთო კავშირი ევროკავშირთან, მიიღო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, ეს ქართველი ხალხის დამსახურებაა“.

