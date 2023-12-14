Грузинские политики приветствуют предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС

14 декабря Европейский совет принял решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в члены Евросоюза. Представители властей Грузии и политики приветствовали это решение и поздравили население с этим достижением.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Европейского совета «важным этапом для Грузии».

🇬🇪🇪🇺 Today signifies a monumental milestone for Georgia and our European family! The unwavering will of the Georgian people has spoken, leading to the well-deserved attainment of candidate status.



Georgia's reunification with its European family is an irreversible prospect! 🇬🇪🇪🇺 — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 14, 2023

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поблагодарил лидеров Европейского совета за «признание цивилизационного выбора Грузии».

🇬🇪 is 🇪🇺 candidate country! Grateful to @EUCouncil 🇪🇺 leaders, @CharlesMichel, @vonderleyen, @OliverVarhelyi for acknowledging 🇬🇪’s civilizational choice. We remain dedicated & eagerly look forward to advancing on our 🇪🇺 integration path. — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) December 14, 2023

Председатель Парламента Шалва Папуашвили выступил с заявлением и поздравил Грузию с получением статуса. «Сегодня мы пожинаем результаты труда, проделанного различными структурами государства Грузия для того, чтобы у Европейского совета были основания для принятия единственного решения… Я очень рад, что Европейский совет увидел, оценил и принял справедливое решение в отношении Грузии. Я также хотел бы поздравить Украину и Молдову с решением об открытии переговоров… Евросоюз очень четко стоит на пути расширения, это тот путь, на который сейчас наконец вступила Грузия, главное политическое решение уже принято. Сегодня Грузия уже воспользовалась тем т.н. окном возможностей, о котором шла речь. Теперь нам предстоит работа, которая состоит из многих этапов, и я хочу заверить население Грузии, что власти Грузии также успешно пройдут все эти этапы», – сказал Папуашвили.

Министр иностранных дел Илия Дарчиашвили заявил, что «Грузия готова работать с нашими европейскими друзьями и партнерами, чтобы привести страну к конечной цели – членству в Европейском Союзе».

Congratulations, Georgia 🇬🇪 on this historic day! Our country has been granted candidate status! Today's decision is an explicit recognition of Georgia's aspirations, its striving for many years and the progress achieved! The will of the Georgian government to make 🇬🇪's… — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) December 14, 2023

Лидер «Национального движения» Леван Хабеишвили поздравил Грузию с получением статуса кандидата в члены ЕС и подчеркнул вклад находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на европейском пути. «Приближается конец его политического заключения, и Европейской Грузии у нас не будет политических заключенных, находящихся в заложниках у кремлевских агентов», – сказал Хабеишвили, добавив: «нас ждет большая борьба, и я уверен, что грузинский народ доведет эту победу до конца».

Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе также поздравил грузинский народ и отметил: «Сегодня действительно очень большой и исторический день! Сегодня тот день, когда Евросоюз допустил беспрецедентное, исключительное правило по отношению к нам – Грузия, не имеющая сухопутной связи с Евросоюзом, получила статус кандидата в члены ЕС, это заслуга грузинского народа».

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