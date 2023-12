გალში საოკუპაციო ძალებმა საქართველოს მოქალაქე მოკლეს

თემურ კარბაია, 43 წლის საქართველოს მოქალაქე, ოკუპირებული აფხაზეთის გალის რაიონში ე.წ. მილიციის სამმა წარმომადგენელმა ცემით მოკლა. ინფორმაცია პირველად „ფეისბუქზე“ 9 დეკემბერს მოძრაობამ „აფხაზეთისთვის“ გაავრცელა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა “სამოქალაქო საქართველოს” საქართველოს მოქალაქის მკვლელობის ფაქტი დაუდასტურა.

გავრცელებული ინფორმაციით, საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა კარბაია გალის ცენტრში დოკუმენტების შემოწმების მიზნით გააჩერეს და უამრავი თვითმხილველის თვალწინ მისი შეურაცხყოფა და ცემა დაიწყეს. მოგვიანებით, ის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა მიყენებეული დაზიანებების გამო, მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა.

„ეს არის კიდევ ერთი მსხვერპლი საოკუპაციო რეჟიმის. ჩვენი ინფორმაციით, ე.წ. მილიციამ დააკავა ეს ადამიანი, სასტიკად სცემა და შემდგომ, როდესაც მიხვდნენ, რომ ის უკვე სიკვდილის პირას იყო მისული, შეეცადეს მისი გადარჩენა და წაიყვანეს სოხუმში, მაგრამ სამწუხაროდ, ის გარდაიცვალა“, – განაცხადა მოძრაობა “აფხაზეთისთვის” წევრმა, ნუკრი ნოდიამ.

„აღნიშნულ ინციდენტთან დაკავშრებით გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ჩართულობით მოქმედი ცხელი ხაზი“, – განაცხადა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. “გაზიარებული ინფორმაციით, საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა დაადასტურეს საქართველოს მოქალაქის გარდაცვალების ფაქტი, თუმცა, არ დაადასტურეს ხსენებული პირის უკანონოდ დაკავების მცდელობა”.

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ინციდენტს Twitter-ზე გამოეხმაურა: „ეს ტრაგიკული მოვლენა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების აშკარა დარღვევის კიდევ ერთი შეხსენებაა“.

The brutal beating by local militia resulting in the death of another Georgian citizen, Teymur Karbaia, in occupied Abkhazia- is a tragic reminder of the blatant violations of elementary Human rights in the territories occupied by Russia. Sad 75th anniversary!