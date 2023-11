Less than a minute

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 18 ნოემბერს „სამოქალაქო საქართველოს“ დაუდასტურა, რომ უკრაინაში ბრძოლის დროს კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი, ნიკა გელენიძე დაიღუპა.

მედიის ინფორმაციით, იგი ბახმუტის მახლობლად მოკლეს.

არაოფიციალური გამოთვლით, 2022 წლის 24 თებერვალს, უკრაინაში ომის დაწყებიდან დღემდე, რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლებისას საქართველოს 42 მოქალაქე დაიღუპა.

This post is also available in: English (ინგლისური)