ვენეციის კომისიის მაღალი დონის დელეგაცია საქართველოს სტუმრობს

15-დან 17 ნოემბრის ჩათვლით, ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაცია, კომისიის ვიცე-პრეზიდენტის მაიკლ ფრენდოს და კომისიის გენერალური მდივნის სიმონა გრანატა-მენგინის ხელმძღვანელობით, თბილისში მაღალი დონის შეხვედრებს მართავს. დელეგაცია უკვე შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარეს, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს და ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელს. 16 ნოემბერს დელეგაციამ ქართული მედიისთვის პრესკონფერენცია გამართა.

„22 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ მოითხოვა ვენეციის კომისიის მოსაზრებები ცალკეული კანონების, მათ შორის საარჩევნო კოდექსის, სპეციალური საგამოძიებო და მონაცემთა დაცვის სამსახურების, ასევე ანტიკორუფციული ბიუროს შესახებ“, – განაცხადა ვენეციის კომისიამ და დასძინა, რომ „კომისიის მომხსენებლები ამჟამად თბილისში იმყოფებიან და შესაბამისი მოსაზრებების მომზადების ფარგლებში შეხვედრებს მართავენ დაინტერესებულ მხარეებთან“.

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველოს პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილსა და ვენეციის კომისიის დელეგაციას შორის 16 ნოემბერს გამართულ შეხვედრაზე, მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მნიშვნელობას და უწყვეტ ძალისხმევას ევროინტეგრაციის გზაზე. საუბარი შეეხო მომავალ, 2024 წლის არჩევნებს და ინსტიტუციური თანამშრომლობის გაღრმავებას, „მათ შორის ევროპული ინსტიტუტების ჩართულობის გაზრდის გზით“. საქართველოს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ვენეციის კომისიას ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობისთვის.

საქართველოს კანდიდატის სტატუსი იყო პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის განხილვის მთავარი თემა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფრომაციით, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მადლობა გადაუხადა ვენეციის კომისიის გენერალურ მდივანს, სიმონა გრანატა-მენგინის „კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვისა და საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის პროცესში შეტანილი წვლილისთვის“.

„როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, საქართველო აგრძელებს მნიშვნელოვან პროგრესს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე და ამ პროცესში ვენეციის კომისიასთან ნაყოფიერი პარტნიორობა უმნიშვნელოვანესია“, – ნათქვამია მთავრობის ადმინისტრაციის პრეს-რელიზში.

პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ვენეციის კომისიის დელეგაციას 16 ნოემბერს შეხვდა. „ხაზი გაესვა საქართველოსა და ვენეციის კომისიას შორის რეგულარული კომუნიკაციის მნიშვნელობას კანონპროექტის მომზადებისა და მიღების ყველა ეტაპზე. შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებზე და შემდგომი თანამშრომლობის მზადყოფნა გამოხატეს“, – აცხადებს პარლამენტი.

„ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ვენეციის კომისიის მოსაზრებებს სხვადასხვა კანონპროექტებთან დაკავშირებით, რომლებიც აძლიერებს დემოკრატიას და ხელს უწყობს საქართველოს ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოებას. მზად ვართ გავაგრძელოთ რეგულარული დიალოგი და მოსაზრებების მნიშვნელოვანი გაცვლა“, – დაწერა პაპუაშვილმა Twitter-ზე.

Valuable conversation with the @VeniceComm delegation led by Simona Granata-Menghini, Director/Secretary of the @VeniceComm. We highly value the opinions of the #Venice Commission on various draft laws that strengthen democracy and contribute to 🇬🇪's approximation with European… pic.twitter.com/TpEHNMC5uT