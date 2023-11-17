Высокопоставленная делегация Венецианской комиссии посещает Грузию

С 15 по 17 ноября делегация Венецианской комиссии Совета Европы под руководством вице-президента комиссии Майкла Френдо и генерального секретаря комиссии Симоны Граната-Менгини проводит встречи на высоком уровне в Тбилиси. Делегация уже встретилась с президентом Грузии, премьер-министром, председателем Парламента, председателем «Грузинской мечты», а также лидерами парламентской оппозиции и главой Антикоррупционного бюро. 16 ноября делегация провела пресс-конференцию для грузинских СМИ.

«22 сентября председатель Парламента Грузии запросил мнение Венецианской комиссии по отдельным законам, в том числе Избирательному кодексу, Специальной следственной службе и Службе по охране персональных данных, а также Антикоррупционному бюро», – сообщает Венецианская комиссия, добавив, что «докладчики комиссии в настоящее время находятся в Тбилиси и готовят соответствующие заключения. Проводятся встречи с заинтересованными сторонами».

Встреча с президентом

По сообщению Администрации президента Грузии, на состоявшейся 16 ноября встрече президента Грузии Саломе Зурабишвили с делегацией Венецианской комиссии стороны подчеркнули важность предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС и продолжения усилий на пути европейской интеграции. Разговор коснулся предстоящих выборов 2024 года и углубления институционального сотрудничества, «в том числе за счет расширения участия европейских институтов». Президент Грузии поблагодарила Венецианскую комиссию за содействие демократическим процессам в стране.

Встреча с премьер-министром

Статус кандидата в члены ЕС для Грузии стал главной темой обсуждения на встрече с премьер-министром. По сообщению Администрации правительства Грузии, премьер-министр Ираклий Гарибашвили поблагодарил генерального секретаря Венецианской комиссии Симону Граната-Менгини за «конструктивное сотрудничество и вклад в процесс гармонизации грузинского законодательства с европейскими стандартами».

«Как отметил Ираклий Гарибашвили, Грузия продолжает добиваться значительного прогресса на пути к вступлению в Евросоюз, и в этом процессе первостепенное значение имеет плодотворное партнерство с Венецианской комиссией», – говорится в пресс-релизе Администрации правительства.

Встреча с председателем Парламента

Председатель Парламента Шалва Папуашвили встретился 16 ноября с делегацией Венецианской комиссии. «Важность регулярного общения между Грузией и Венецианской комиссией подчеркивалась на всех этапах подготовки и принятия законопроекта. На встрече стороны рассказали о реформах, проводимых в Грузии, и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству», – говорится в сообщении Парламента.

«Мы высоко ценим мнение Венецианской комиссии относительно различных законопроектов, которые укрепляют демократию и помогают приблизить Грузию к европейским стандартам. Мы готовы продолжить регулярный диалог и важный обмен мнениями», – написал Папуашвили в Twitter.

Valuable conversation with the @VeniceComm delegation led by Simona Granata-Menghini, Director/Secretary of the @VeniceComm. We highly value the opinions of the #Venice Commission on various draft laws that strengthen democracy and contribute to 🇬🇪's approximation with European… pic.twitter.com/TpEHNMC5uT — Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) November 16, 2023

Встреча с лидером парламентского большинства

16 ноября основной темой встречи лидера парламентского большинства и председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе с делегацией Венецианской комиссии стали законопроекты, по которым Парламент Грузии получил рекомендации Венецианской комиссии.

«Парламент Грузии интенсивно сотрудничает с Венецианской комиссией, и факты направления законопроектов в комиссию нередки. Следует отметить, что скорость рассмотрения рекомендаций Парламентом Грузии очень высока, и мы, конечно, собираемся продолжать сотрудничество в этом режиме», – заявил Ираклий Кобахидзе после встречи, – «На встрече мы затронули конкретные аспекты нашего сотрудничества. Особое внимание было уделено таким темам, как судебные вопросы и вопросы выборов, и мы провели подробное обсуждение этих вопросов».

Встреча с парламентской оппозицией

16 ноября члены делегации встретились с представителями парламентской оппозиции. «Венецианскую комиссию интересовало мнение оппозиции по вопросам, которые актуальны и важны в реализации плана из 12 пунктов. У них были вопросы относительно судебной реформы, а также деятельности Высшего совета юстиции», – заявил Леван Бежашвили, первый заместитель председателя фракции «Единое национальное движение – Объединенная оппозиция – Сила в единстве».

Хатуна Самнидзе, председатель политической группы «Группа реформ», отметила, что «одним из главных вопросов был избирательный кодекс и различные изменения, внесенные в него за последнее время. Также мы говорили о разделении Службы государственного инспектора». По словам Самнидзе, «цель их визита – получить как можно больше информации как от оппозиции, так и от властей, и на основе этого сделать конкретные выводы».

«С нашей стороны было подчеркнуто, что проведение свободных выборов в Грузии будет самым качественным оценочным фактором в контексте предоставления статуса кандидата, а затем и на пути к вступлению Грузии в Евросоюз. 15-16 декабря состоится окончательное заключение Венецианской комиссии, которое будет касаться избирательных изменений, создания Антикоррупционного бюро, изменений, внесенных в Регламент парламента и вообще всего контекста, связанного с проведением свободных и демократические выборы», – заявила представитель «Еврооптимистов» Хатиа Деканоидзе.

«На встрече обсуждались три вопроса. Первое: «Избирательный кодекс» и, соответственно, предвыборная обстановка в стране. Вторым вопросом была коррупция и антикоррупционная деятельность, и, очевидно, сегодня все согласны с тем, что новое бюро, руководство которого назначено премьер-министром, совершенно недееспособно, также мы говорили о специальной следственной службе и инспекторе по защите данных», – сказал Бека Лилуашвили, председатель политической группы «За Грузию».

На встрече также присутствовали председатель партии «Европейские социалисты» Придон Инджия, председатель партии «За национально-демократическое государство» Ника Мачутадзе, член партии «Еврооптимисты» Хатиа Деканоидзе и член партии «Гирчи» Александр Раквиашвили.

Встреча с главой Антикоррупционного бюро

15 ноября глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили встретился с представителями Венецианской комиссии. «Мы предоставили членам комиссии подробную информацию об эффективности антикоррупционного законодательства, модели борьбы с коррупцией, а также об институциональной и функциональной независимости бюро. В ходе встречи была подчеркнута важность прозрачности антикоррупционной политики», – сказал Купрашвили.

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