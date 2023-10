სალომე ზურაბიშვილი: „არ ვიცი რამდენი დღე დამრჩა როგორც პრეზიდენტს“

Less than a minute

„არ ვიცი რამდენი დღე დამრჩა როგორც პრეზიდენტს, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ღირებული იქნება ის, რომ – თუ ასე დამთავრდა ეს ყველაფერი – ეს იყოს ჩემს მიერ ჯილდოს ბოლოჯერ გადაცემა ასეთი მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის და ასევე თაობისთვის“, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ნიკო კვარაცხელიას ღირსების ორდენით დაჯილდოებისას. Feedc-ის დამფუძნებელი, 22 წლის ნიკო კვარაცხელია 2021 წელს თბილისში სასიკვდილოდ დაჭრეს. იგი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ „ქართული ოცნების“ ბრალდებებზე, რომ სალომე ზურაბიშვილმა კონსტიტუცია დაარღვია, სამდღიანი მოსმენები დაასრულა, სასამართლო თავის დასკვნას პარლამენტს 14 ოქტომბერს წარუდგენს.

