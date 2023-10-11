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Фото: Администрация президента Грузии
Новости

Саломе Зурабишвили: «Я не знаю, сколько дней мне осталось на посту президента»

Civil.ge Send an email 11/10/2023 - 18:32
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«Я не знаю, сколько дней мне осталось на посту президента, но для меня будет очень ценно то, что – если все так закончится – пусть это будет последний раз, когда я вручаю награду такому важному человеку, а также поколение», – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, награждая Нико Кварацхелия Орденом Почета. 22-летний Нико Кварацхелия, основатель Feedc, получил смертельное ножевое ранение в Тбилиси в 2021 году. Он скончался вскоре после того, как его доставили в больницу.

Конституционный суд Грузии завершил трехдневные слушания по обвинению «Грузинской мечты» в нарушении Конституции президентом Саломе Зурабишвили. 14 октября суд представит свое заключение Парламенту.

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Civil.ge Send an email 11/10/2023 - 18:32
30 Less than a minute

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