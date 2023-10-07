Власти Грузии осуждают нападение «ХАМАС» на Израиль

Представители властей Грузии отреагировали на нападение на Израиль, совершенное сегодня утром организацией «Хамас», признанной США и Евросоюзом как террористическая организация.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила: «я глубоко обеспокоена эскалацией ситуации и невинными жертвами в Израиле. Грузия выражает полную солидарность с Государством Израиль в этой сложной ситуации. Террору и бесчеловечности нет места в современном мире».

Deeply concerned with the recent escalation in 🇮🇱 and the loss of innocent human lives. 🇬🇪 stands in full solidarity with the State of Israel in these difficult moments.



Terror and inhumanity should have no place in our modern world. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 7, 2023

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили осудил террористическую атаку на Государство Израиль и израильских граждан. Он выразил соболезнования власти и населению и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

I strongly condemn terrible terrorists attack on the state of Israel and Israeli citizens, the loss of lives, and serious injuries to many. Heartfelt condolences to the Government and People of the State of Israel, wishing speedy recovery to all those injured. — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) October 7, 2023

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал нападение «ХАМАС» на государство Израиль «неоправданной, жестокой и бесчеловечной агрессией». «Грузинский народ поддерживает братский Израиль. В мире не должно быть места такому насилию», – сказал он.

Министерство иностранных дел Грузии также осудило нападение и выразило солидарность с властями и народом Израиля.

Аналогичное послание распространил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.

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