Власти Грузии осуждают нападение «ХАМАС» на Израиль
Представители властей Грузии отреагировали на нападение на Израиль, совершенное сегодня утром организацией «Хамас», признанной США и Евросоюзом как террористическая организация.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила: «я глубоко обеспокоена эскалацией ситуации и невинными жертвами в Израиле. Грузия выражает полную солидарность с Государством Израиль в этой сложной ситуации. Террору и бесчеловечности нет места в современном мире».
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили осудил террористическую атаку на Государство Израиль и израильских граждан. Он выразил соболезнования власти и населению и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал нападение «ХАМАС» на государство Израиль «неоправданной, жестокой и бесчеловечной агрессией». «Грузинский народ поддерживает братский Израиль. В мире не должно быть места такому насилию», – сказал он.
Министерство иностранных дел Грузии также осудило нападение и выразило солидарность с властями и народом Израиля.
Аналогичное послание распространил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.
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