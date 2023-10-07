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Фото: REUTERS
Новости

Власти Грузии осуждают нападение «ХАМАС» на Израиль

Civil.ge Send an email 07/10/2023 - 21:04
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Представители властей Грузии отреагировали на нападение на Израиль, совершенное сегодня утром организацией «Хамас», признанной США и Евросоюзом как террористическая организация.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила: «я глубоко обеспокоена эскалацией ситуации и невинными жертвами в Израиле. Грузия выражает полную солидарность с Государством Израиль в этой сложной ситуации. Террору и бесчеловечности нет места в современном мире».

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили осудил террористическую атаку на Государство Израиль и израильских граждан. Он выразил соболезнования власти и населению и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал нападение «ХАМАС» на государство Израиль «неоправданной, жестокой и бесчеловечной агрессией». «Грузинский народ поддерживает братский Израиль. В мире не должно быть места такому насилию», – сказал он.

Министерство иностранных дел Грузии также осудило нападение и выразило солидарность с властями и народом Израиля.

Аналогичное послание распространил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.

Материал будет обновляться…

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Civil.ge Send an email 07/10/2023 - 21:04
6 1 minute read

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