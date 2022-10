მედიის ცნობით, 24 ოქტომბერს, თბილისის საქალაქო სასამართლომ 1-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა 2022 წლის მარტში, ტელეკომპანია „ფორმულას“ გადამღებ ჯგუფზე თავდამსხმელ დავით ველიჯანაშვილს.

დაესხა. მაშინ, ჟურნალისტი, ნინო ჩაკვეტაძე ყვებოდა, რომ კაფეში ერთ-ერთ რესპონდენტთან ინტერვიუს დროს ველიჯანაშვილმა, მას შემდეგ რაც გაიგო, რომ ისინი „ფორმულადან“ იყვნენ, ადგილის დატოვება მოსთხოვათ. უარის, მიღების შემდეგ კი – მათ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. დავით ველიჯანაშვილი ტელეკომპანია „ფორმულას“ გადამღებ ჯგუფს თბილსში, ვაკეში მდებარე ერთ-ერთ კაფეში თავს 17 მარტს. მაშინ, ჟურნალისტი, ნინო ჩაკვეტაძე ყვებოდა, რომ კაფეში ერთ-ერთ რესპონდენტთან ინტერვიუს დროს ველიჯანაშვილმა, მას შემდეგ რაც გაიგო, რომ ისინი „ფორმულადან“ იყვნენ, ადგილის დატოვება მოსთხოვათ. უარის, მიღების შემდეგ კი – მათ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა.

სასამართლომ ველიჯანაშვილი ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის (154-ე) მუხლით გაამტყუნა, ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების მუხლი (118) კი – აუცილებელი მოგერიების ფარგლების გადაცილებით ჯანმრთელობის მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანების მუხლით (122) გადაუკვალიფიცირა.

თავდაპირველად, საქმეზე გამოძიება ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლისა (154, II) და ძალადობით ან ძალადობის მუქარით დევნის (156ე, II, „ა“) მუხლებით დაიწყო.

