Тбилисский городской суд, по сообщениям СМИ, 24 октября приговорил к 1 году лишения свободы Давида Велиджанашвили, напавшего на съемочную группу телекомпании «Формула» в марте 2022 года.

17 марта Давид Велиджанашвили напал на съемочную группу телекомпании «Формула» в одном из кафе в районе Ваке в Тбилиси. Тогда же журналист Нино Чакветадзе рассказала, что во время интервью с одним из респондентов в кафе Велиджанашвили, узнав, что они из ТВ «Формула», потребовал у них покинуть место. После того, как получил отказ, он оскорбил их физически и словесно.

Суд признал Велиджанашвили виновным по ст. 154 за незаконное воспрепятствование в профессиональной деятельности журналисту и переквалифицировал статью (118) за умышленное нанесение менее тяжких повреждений на статью 122 за нанесение тяжких или менее тяжких повреждений здоровью с выходом за рамки необходимой обороны (ст. 118).

Первоначально расследование дела было начато по статьям о незаконном воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста (154, II) и преследовании с применением насилия или с угрозой применения насилия (156д, II, «а»).

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)