ტელეკომპანია „ფორმულას“ გადამღებ ჯგუფს თბილისში თავს დაესხნენ

ტელეკომპანია „ფორმულას“ გადამღებ ჯგუფს – ჟურნალისტს, ოპერატორს და ოპერატორის ასისტენტს, გუშინ, თბილისში, ვაკეში მდებარე ერთ-ერთ კაფეში ინტერვიუს ჩაწერისას თავს დაესხნენ.

„ფორმულას“ ცნობით, დავდამსხმელები უკვე დაკავებულნი არიან.

„ფორმულას“ ჟურნალისტის, ნანო ჩაკვეტაძის მონაყოლით, ის მისი კოლეგები კაფეში რუსეთის მოქალაქესთან ინტერვიუს ჩასაწერად იყვნენ მისულნი, რომელიც საქართველოში უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ჩამოვიდა.

ჩაკვეტაძის თქმით, კაფეს ერთ-ერთი სტუმარი მას შემდეგ გაღიზიანდა, რაც გაიგო, რომ ისინი „ფორმულადან“ იყვნენ და მათ ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა, რადგანაც „დისკომფორტს უქმნიდნენ“.

ჟურნალისტის თქმით, მას შემდეგ, რაც ისინი მის მოთხოვნას არ დაემორჩილნენ, სტუმარმა მათ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა.

