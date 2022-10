თბილისში ვიზიტად მყოფი შვეიცარიის კონფედერაციის ეროვნული საბჭოს პრეზიდენტი, ირენ ქელინი 11 ოქტომბერს პრემიერმინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და საგარეო საქმეთა მინისტრ ილია დარჩიაშვილს შეხვდა.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერ ღარიბაშვილთან შეხვედრაზე მხარეებმა ორმხრივ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს, მათ შორის, ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა – პოლიტიკა, ეკონომიკა და ხალხთა შორის მჭიდრო კავშირები.

ამ კონტექსტში, მათ ყურადღება გაამახვილეს შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) პროგრამების მნიშვნელობაზე საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური და ინსტიტუციური ტრანსფორმაციის მიმართულებით.

პრემიერმინისტრმა ღარიბაშვილმა მადლობა გადაუხადა პრეზიდენტ ქელინს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ შვეიცარიის მხარდაჭერისთვის.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ილია დარჩიაშვილმა და პრეზიდენტმა ქელინმა აღნიშნეს, რომ „ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის განვითარების დიდი პოტენციალი არსებობს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი განმტკიცება, პროფესიული განათლება, კლიმატის დაცვა და სხვ“. მხარეებმა საპარლამენტთაშორისო კავშირების მნიშვნელობასაც გაუსვეს ხაზი.

სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს განვითარების სფეროში თანამშრომლობის კუთხით შვეიცარიული მხარის მრავალწლიანი ჩართულობა, რამაც „ქვეყნის სოციალ-ეკონომიკურ ტრანსფორმაციას შეუწყო ხელი და მომავალშიც აქტიურად წარიმართება პრიორიტეტულ სფეროებში რეფორმების განხორციელების მიმართულებით“.

It was a pleasure to host the President of the National Council of #Switzerland, Irène Kälin to discuss bilateral relations between 🇬🇪 and🇨🇭 and cooperation that has been increasing across a broad spectrum of mutual priorities. We remain committed to partnership and development. pic.twitter.com/EkuMm2LSRt

— Ilia Darchiashvili (@iliadarch) October 11, 2022