Президент Национального совета Швейцарии встретилась с премьером и министром иностранных дел Грузии

Находящаяся с визитом в Тбилиси президент Национального совета Швейцарской Конфедерации Ирен Келин 11 октября встретилась с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, на встрече с премьер-министром Гарибашвили стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в таких сферах, как политика, экономика и тесные связи между народами.

В этом контексте они акцентировали внимание на важности программ Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) в направлении социально-экономических и институциональных преобразований Грузии.

Премьер-министр Гарибашвили поблагодарил президента Келин за поддержку Швейцарией суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Встреча с министром иностранных дел

В МИД Грузии сообщили, что Илья Дарчиашвили и президент Келин отметили, что «имеется большой потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как дальнейшее укрепление экономических отношений, профессиональное образование, охрана климата и др.». Стороны также подчеркнули важность межпарламентских связей.

По информации министерства, участники встречи отметили многолетнюю вовлеченность швейцарской стороны в плане сотрудничества в сфере развития, которое «способствовало социально-экономическим преобразованиям страны и будет активно продолжаться в будущее в направлении реализации реформ по приоритетным направлениям».

It was a pleasure to host the President of the National Council of #Switzerland, Irène Kälin to discuss bilateral relations between 🇬🇪 and🇨🇭 and cooperation that has been increasing across a broad spectrum of mutual priorities. We remain committed to partnership and development. pic.twitter.com/EkuMm2LSRt — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) October 11, 2022

Илья Дарчиашвили и Ирен Келин также обсудили текущую ситуацию в регионе и подчеркнули «важность твердой и единой позиции международного сообщества для борьбы с существующими сегодня угрозами».

Министр иностранных дел Грузии обратил внимание на ситуацию с безопасностью и правами человека на оккупированных территориях Грузии.

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