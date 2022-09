საქართველოს პარლამენტის ინფორმაცით, 21 სექტემბერს ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის მე-11 სხდომა გაიმართა, რომელშიც საქართველოს პარლამენტისა და ევროპარლამენტის მუდმივმოქმედი დელეგაციები მონაწილეობდნენ. შეხვედრას ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, მაკა ბოჭორიშვილი და ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის თავმჯდომარე, ევროპარალამენტარი მარინა კალიურანდი თანათავმჯდომარეობდნენ.

საქართველოს პარლამენტის ცნობით, სხდომას ასევე ესწრებოდნენ: საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, პაველ ჰერჩინსკი; ასევე, საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების, სახალხო დამცველის ოფისისა და ევროკომისიის წარმომადგენლები; აგრეთვე, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი, ელჩი მარეკ შჩიგელი.

საქართველოს პარლამენტის ინფორმაციით, მისასალმებელი სიტყვისას, მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა, რომ 24 ივნისს, საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭებით საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდა

„ევროპული პერსპექტივა, რაც ქვეყანას მიენიჭა, ერთი მხრივ, არის შანსი ჩვენი ევროპული მომავლის უზრუნველსაყოფად, მეორე მხრივ კი ეს არის ერთგვარი გამოცდა, როგორც ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის, ისე ქართული საზოგადოებისთვის“, – აღნიშნა მან.

მაკა ბოჭორიშვილმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ საქართველომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ „ეს ისტორიული შანსი ხელიდან არ გაუშვას და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეუქცევად გზაზე დავაყენოთ“.

საქართველოს პარლამენტისვე ცნობითვე ევროპარლამენტარმა მარინა კალიურანდმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭება „ისტორიული მომენტია“ საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებში.

„თუ პოლიტიკური ძალები თავიანთ უთანხმოებას გვერდზე გადადებენ, პოლარიზაციას დაძლევენ და ერთობლივი ძალისხმევით კონცენტრირდებიან ძირითად პრიორიტეტზე – საქართველოს კანდიდატის სტატუსი გარანტირებული იქნება“, – დასძინა მან.

ამავე ინფორმაციით, მარინა კალიურანდმა რუსეთის მიერ უკრაინაში განხორციელებულ აგრესიაზე და მის შედეგებზეც ისაუბრა.

„ჩემი მთავარი გზავნილი ქართველი პოლიტიკოსებიდამი [არის ის, რომ] ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსისთვის კარი ღიაა. ეს საქართველოსთვის შესაძლებლობების უნიკალური ფანჯარაა, რომელიც უკრაინელი ხალხის სისხლითა და ტანჯვით არის მოპოვებული. ნუ დაკარგავთ მას“, – დაწერა 22 სექტემბერს მარინა კალიურანდმა Twitter-ზე და დაძინა, რომ „ევროპარლამენტი მხარს დაგიჭერთ დემოკრატიული რეფორმებისა და ევროინტეგრაციის გზაზე“.

My main message to 🇬🇪 politicians – the door to 🇪🇺 candidate status is open. This is a unique window of opportunity for Georgia, earned by the blood & suffering of the 🇺🇦 people. Do not waste it. @Europarl_EN will support you on the path of democratic reforms & EU integration. pic.twitter.com/6aIU0qMlrN

— Marina Kaljurand MEP (@MarinaKaljurand) September 22, 2022