По информации Парламента Грузии, 21 сентября состоялось 11-е заседание Комитета парламентской ассоциации Евросоюз-Грузия, в котором приняли участие постоянные делегации Парламента Грузии и Европарламента. На встрече сопредседателями выступили председатель Комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили и председатель Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия, депутат Европарламента Марина Кальюранд.

По сообщению Парламента Грузии, в заседании также приняли участие: глава Представительства Евросоюза в Грузии Павел Херчински; представители исполнительной власти Грузии, Аппарата народного защитника и Еврокомиссии; Также глава Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, посол Марек Щигель.

Выступления сопредседателей заседания

По сообщению Парламента Грузии, во время приветственной речи Мака Бочоришвили заявила, что 24 июня, предоставив Грузии европейскую перспективу, отношения Грузия-ЕС перешли на новый этап.

«Европейская перспектива, которая была предоставлена стране, — это, с одной стороны, шанс обеспечить наше европейское будущее, а с другой — своеобразный тест как для грузинского политического спектра, так и для грузинского общества», — сказала она.

Мака Бочоришвили также подчеркнула, что Грузия должна сделать все, чтобы «не упустить эту историческую возможность и поставить процесс вступления Грузии в Евросоюз на необратимый путь».

Как сообщили в Парламенте Грузии, депутат Европарламента Марина Кальюранд также отметила, что предоставление Грузии европейской перспективы является «историческим моментом» в отношениях между Грузией и ЕС.

«Если политические силы отложат свои разногласия, преодолеют поляризацию и совместными усилиями сосредоточатся на главном приоритете — статус кандидата Грузии будет гарантирован», — добавила она.

По той же информации, Марина Кальюранд говорила об агрессии России против Украины и ее последствиях.

«Мое главное послание грузинским политикам состоит в том, что дверь для получения статуса кандидата в члены ЕС открыта. Это уникальное окно возможностей для Грузии, заработанное кровью и страданиями украинского народа. Не теряйте его», — написала Марина Кальюранд в Twitter 22 сентября, добавив, что «Европарламент поддержит вас на пути демократических реформ и европейской интеграции».

My main message to 🇬🇪 politicians — the door to 🇪🇺 candidate status is open. This is a unique window of opportunity for Georgia, earned by the blood & suffering of the 🇺🇦 people. Do not waste it. @Europarl_EN will support you on the path of democratic reforms & EU integration. pic.twitter.com/6aIU0qMlrN — Marina Kaljurand MEP (@MarinaKaljurand) September 22, 2022

Вопросы, которые обсуждались на заседании

Согласно пресс-релизу Парламента Грузии, основной темой обсуждения на заседании стала консолидация демократических реформ в Грузии и защита основных свобод.

В то же время участники заседания обсудили следующие вопросы: мирное урегулирование конфликтов в Грузии и влияние агрессивной войны России против Украины на Грузию; политика примирения Грузии с оккупированными регионами; Женевские международные переговоры и деятельность Миссии наблюдателей ЕС.

Среди вопросов, обсуждавшихся на заседании, были: экономическая интеграция Грузия-ЕС; Соглашение об ассоциации, включая прогресс и проблемы в реализации Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле.

В ходе второй рабочей сессии заседания комитета участники также обсудили: партнерство между Грузией и ЕС в направлении связности, включая сотрудничество в сфере транспорта и логистики; Энергетическое сотрудничество и цифровую связь. Они также акцентировали внимание на занятости, социальной политике и здравоохранении.

Комментарии оппозиции и представителя Аппарата омбудсмена

На заседании Комитета парламентской ассоциации присутствовали от оппозиции депутат Единого национального движения Минашвили и депутат Гирчи Херман Сабо. Офис народного защитника представлял Георгий Бурджанадзе.

«Наши европейские друзья последовательны, так как в прошлый визит они сказали нам, что работой считается только совместная работа, то же самое они повторяют и сейчас», — сказал после встречи Херман Сабо.

Со своей стороны Гиорги Бурджанадзе заявил журналистам, что практически ни одна из рекомендаций гражданского сектора, Аппарата омбудсмена и Посольства США в направлении реформы Высшего совета юстиции «не были разделены». «Мы говорили о том, какие проблемы существуют в судебной системе», — добавил он.

Примечание: «Civil Georgia» также пытается получить комментарий Акакия Минашвили. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)