მედია: ევროპული საბჭო საქართველოს კანდიდატის სტატუსს პირობების შესრულების შემდეგ მიანიჭებს

„რადიო თავისუფლების“ ევროპის ბიუროს რედაქტორის, რიკარდ იოზვიაკის ინფორმაციით, რომ ევროპული საბჭო აპირებს საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მას შემდეგ მიანიჭოს, რაც ქვეყანა წევრობის განაცხადთან დაკავშირებით ევროკომისიის მოსაზრებაში ჩამოთვლილ პრიორიტეტებს გაითვალისწინებს.

იოზვიაკის თქმით, ევროპული საბჭო გაითვალისწინებს ევროკომისიის 17 ივნისის მოსაზრებას უკრაინასა და მოლდოვის შესახებ და ორივე ქვეყანას კანდიდატის სტატუსს მიანიჭებს, ხოლო მას შემდეგ, რაც კომისიის მიერ ჩამოთვლილი პირობები შესრულდება, საბჭო დამატებით ნაბიჯებზე მიიღებს გადაწყვეტილებას.

the #EUCO draft also states: "The European Council is ready to grant the status of candidate country to #Georgia once the priorities specified in the Commission’s opinion on Georgia’s membership application have been addressed." https://t.co/AXeC2dT0pI

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2022