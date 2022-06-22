СМИ: Европейский совет предоставит Грузии статус кандидата после выполнения условий
По информации редактора Европейского бюро RFE/RL Рикарда Йозвяка, Европейский совет намерен предоставить Грузии статус кандидата после того, как страна учтет приоритеты, перечисленные в заключении Еврокомиссии в связи с заявкой на членство.
По словам Йозвяка, Европейский совет учтет мнение Еврокомиссии по Украине и Молдове от 17 июня и предоставит обеим странам статус кандидата, а после выполнения условий, установленных комиссией, примет решение о дополнительных шагах.
Агентство Reuters также сообщает, что Украина получит статус кандидата.
Со ссылкой на дипломатов, агентство Reuters сообщает, что «почти бесспорно» Молдова также получит статус кандидата, а Грузия «должна выполнить условия», в частности разрешить «политический кризис» в стране.
Окончательное решение о предоставлении статуса кандидата трем странам будет принято Европейским советом на его саммите 23-24 июня.
По теме:
- Для защиты европейского будущего в Тбилиси собрались десятки тысяч граждан
- Пригласительное обращение Шарля Мишеля к членам ЕС
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)