СМИ: Европейский совет предоставит Грузии статус кандидата после выполнения условий

По информации редактора Европейского бюро RFE/RL Рикарда Йозвяка, Европейский совет намерен предоставить Грузии статус кандидата после того, как страна учтет приоритеты, перечисленные в заключении Еврокомиссии в связи с заявкой на членство.

По словам Йозвяка, Европейский совет учтет мнение Еврокомиссии по Украине и Молдове от 17 июня и предоставит обеим странам статус кандидата, а после выполнения условий, установленных комиссией, примет решение о дополнительных шагах.

the #EUCO draft also states: "The European Council is ready to grant the status of candidate country to #Georgia once the priorities specified in the Commission’s opinion on Georgia’s membership application have been addressed." https://t.co/AXeC2dT0pI — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2022

Агентство Reuters также сообщает, что Украина получит статус кандидата.

Со ссылкой на дипломатов, агентство Reuters сообщает, что «почти бесспорно» Молдова также получит статус кандидата, а Грузия «должна выполнить условия», в частности разрешить «политический кризис» в стране.

Окончательное решение о предоставлении статуса кандидата трем странам будет принято Европейским советом на его саммите 23-24 июня.

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