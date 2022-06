კოვიდის ყოველკვირეული განახლება: 6-12 ივნისი

12 ივნისის მდგომარეობით, ქვეყნის მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა) კოვიდის სულ 1 658 755 შემთხვევაა დადასტურებული, მათგან 1 641 348 გამოჯანმრთელდა, 16 838 გარდაიცვალა.

6-12 ივნისის მონაცემებით, ქვეყანაში (ოკუპირებული რეგიონების გარდა) 515 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, 546 გამოჯანმრთელდა, 3 გარდაიცვალა.

გასული კვირის ახალი შემთხვევებიდან 356 თბილისში გამოვლინდა, 40 იმერეთში, 29 გურიაში, 26 აჭარაში, 24 კახეთში, 18 ქვემო ქართლში, 8 მცხეთა-მთიანეთში, 7 სამეგრელო-ზემო სვანეთში, 4 შიდა ქართლში, 2 რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში, 1 სამცხე-ჯავახეთში.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)