კოვიდის ყოველკვირეული განახლება: 2-8 მაისი

8 მაისის მდგომარეობით, ქვეყნის მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით) 1 655 966 შემთხვევაა დადასტურებული, მათგან 1 638 372 გამოჯანმრთელდა, 16 821 გარდაიცვალა.

2-8 მაისი

2-8 მაისის მონაცემებით, ქვეყანაში (ოკუპირებული რეგიონების გარდა) 745 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, 984 გამოჯანმრთელდა, 8 გარდაიცვალა.

გასულ კვირის ახალი შემთხვევებიდან 357 თბილისში გამოვლინდა, 79 იმერეთში, 60 ქვემო ქართლში, 54 გურიაში, 51 შიდა ქართლში, 41 სამეგრელო-ზემო სვანეთში, 36 აჭარაში, 26 კახეთში, 20 მცხეთა-მთიანეთში, 6 სამცხე-ჯავახეთში.

