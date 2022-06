საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი იტალიაში ვიზიტს განაგრძობს. დღეს იგი იტალიის პრემიერმინისტრ მარიო დრაგის, ასევე სენატის თავმჯრომარეს, ელიზაბეტა კაზელატის და დეპუტატთა პალატის თავმჯდომარეს, რობერტო ფიკოს შეხვდა.

„იტალია დიდი ხანია მხარს უჭერს და გააგრძელებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროპული გზის მხარდაჭერას“, – დაწერა Twitter-ზე პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა პრემიერ დრაგისთან შეხვედრის შემდეგ.

სალომე ზურაბიშვილმა იტალიის პრემიერს ასევე მადლობა გადაუხადა „მტკიცე, კატეგორიული მხარდამჭერი სიტყვებისთვის“.

ქართული ოცნების დეპუტატმა, ბექა ოდიშარიამ, რომელიც იტალიის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის წევრია და პრეზიდენტს ახლავს, განაცხადა, რომ იტალიელ დეპუტატებთან შეხვედრისას, სალომე ზურაბიშვილმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა „ევროპულ ოჯახში დაბრუნების“ შესახებ ქართველი ხალხისა და საქართველოს მთავრობის სურვილი.

Italy has long supported and will continue to back Georgia’s territorial integrity and European integration path.

Thank you to Premier Mario Draghi for his reception and his strong, categorical words of support. pic.twitter.com/ku1IjDREeO

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) June 7, 2022