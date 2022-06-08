Президент Грузии продолжает свой визит в Италию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает свой визит в Италию. Сегодня она встретилась с премьер-министром Италии Марио Драги, а также со спикером Сената Элизабет Казеллати и спикером Палаты депутатов Роберто Фико.

«Италия издавна поддерживала и продолжает поддерживать территориальную целостность и европейский путь Грузии», — написала президент Зурабишвили в Twitter после встречи с премьер-министром Драги.

Саломе Зурабишвили также поблагодарила премьер-министра Италии за «твердые, категоричные слова поддержки».

Депутат Грузинской мечты Бека Одишариа, который является членом Группы дружбы с итальянским парламентом, и который сопровождает президента, заявил, что во время встречи с итальянскими депутатами Саломе Зурабишвили подтвердила стремление грузинского народа и правительства Грузии «вернуться в европейскую семью».

Italy has long supported and will continue to back Georgia’s territorial integrity and European integration path.



Thank you to Premier Mario Draghi for his reception and his strong, categorical words of support. pic.twitter.com/ku1IjDREeO — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) June 7, 2022

В рамках визита президент Зурабишвили также встретилась с мэром Рима Роберто Гуалтьери.

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