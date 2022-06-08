Президент Грузии продолжает свой визит в Италию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает свой визит в Италию. Сегодня она встретилась с премьер-министром Италии Марио Драги, а также со спикером Сената Элизабет Казеллати и спикером Палаты депутатов Роберто Фико.
«Италия издавна поддерживала и продолжает поддерживать территориальную целостность и европейский путь Грузии», — написала президент Зурабишвили в Twitter после встречи с премьер-министром Драги.
Саломе Зурабишвили также поблагодарила премьер-министра Италии за «твердые, категоричные слова поддержки».
Депутат Грузинской мечты Бека Одишариа, который является членом Группы дружбы с итальянским парламентом, и который сопровождает президента, заявил, что во время встречи с итальянскими депутатами Саломе Зурабишвили подтвердила стремление грузинского народа и правительства Грузии «вернуться в европейскую семью».
В рамках визита президент Зурабишвили также встретилась с мэром Рима Роберто Гуалтьери.
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