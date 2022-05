ირაკლი ღარიბაშვილი ისრაელს ესტუმრა

საქართველოს პრემიერმინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი 30 მაისს იერუსალიმს ესტუმრა, სადაც თავის კოლეგას, ნაფტალი ბენეტს, საგარეო საქმეთა მინისტრ და ალტერნატიულ პრემიერმინისტრ იაირ ლაპიდს და ქნესეთის თავმჯდომარეს, მიკი ლევის შეხვდა.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, პრემიერ ბენტთან შეხვედრაზე საგანმანათლებლო, ინფრასტრუქტურულ, სავაჭრო მიმართულებებით თანამშრომლობის გაუმჯობესებაზე, ასევე თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში არსებული თანამშრომლობის შემდგომი გაფართოების პერსპექტივაზე იმსჯელეს.

თავის მხრივ, ისრაელის პრემიერმინისტრის პრესამსახურის ცნობით, ორი ქვეყნის პრემიერებმა ასევე განიხილეს „გეოპოლიტიკური ცვლილებები და მათი შედეგები, რეგიონული გამოწვევები და ერთობლივი შესაძლებლობები ისრაელისა და საქართველოსთვის“.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით, იაირ ლაპიდთან შეხვედრაზე მხარეებმა უსაფრთხოების კუთხით არსებულ გამოწვევები და სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს.

Today, I met with a delegation from Georgia led by PM @GharibashviliGe, FM @IliaDarch, and DM Juansher Burchuladze. This year, our two countries are marking 30 years of diplomatic relations, and we agreed to continue working together to deepen our ties in trade and tourism. 🇮🇱 🇬🇪 pic.twitter.com/AbQUQod6IP

— יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) May 30, 2022