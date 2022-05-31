Премьер-министр Грузии посетил Израиль

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 30 мая посетил Иерусалим, где встретился со своим израильским коллегой Нафтали Бенетом, министром иностранных дел и альтернативным премьер-министром Яиром Лапидом и председателем Кнессета Мики Леви.

По сообщению Администрации правительства Грузии, на встрече с премьер-министром Бенетом обсуждались вопросы улучшения сотрудничества в сферах образования, инфраструктуры и торговли, а также перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Со своей стороны, по сообщению пресс-службы премьер-министра Израиля, главы правительств двух стран также обсудили «геополитические изменения и их последствия, региональные вызовы и совместные возможности для Израиля и Грузии».

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, в ходе встречи с Яиром Лапидом стороны обсудили вызовы безопасности и возможности дальнейшего сотрудничества в различных сферах.

Today, I met with a delegation from Georgia led by PM @GharibashviliGe, FM @IliaDarch, and DM Juansher Burchuladze. This year, our two countries are marking 30 years of diplomatic relations, and we agreed to continue working together to deepen our ties in trade and tourism. 🇮🇱 🇬🇪 pic.twitter.com/AbQUQod6IP — יאיר לפיד — Yair Lapid🟠 (@yairlapid) May 30, 2022

Как отмечается в сообщении Администрации правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили обсудил вызовы безопасности и возможности дальнейшего углубления сотрудничества в различных сферах и на встрече с председателем Кнессета.

Как сообщает пресс-служба Кнессета, спикер Леви сказал премьер-министру Грузии, что «Иран постоянно поставляет оружие движению «Хезболла». Он спонсирует террор и подрывает мир в нашем регионе. Мы этого не допустим».

Также 30 мая премьер-министр Гарибашвили посетил Крестовоздвиженский монастырь в Иерусалиме и Мемориал жертвам Холокоста.

Ираклия Гарибашвили во время визита сопровождали министр иностранных дел Илья Дарчиашвили; министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили.

Перед визитом в Израиль грузинская делегация посетила Иорданию.

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