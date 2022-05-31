Премьер-министр Грузии посетил Израиль
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 30 мая посетил Иерусалим, где встретился со своим израильским коллегой Нафтали Бенетом, министром иностранных дел и альтернативным премьер-министром Яиром Лапидом и председателем Кнессета Мики Леви.
По сообщению Администрации правительства Грузии, на встрече с премьер-министром Бенетом обсуждались вопросы улучшения сотрудничества в сферах образования, инфраструктуры и торговли, а также перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
Со своей стороны, по сообщению пресс-службы премьер-министра Израиля, главы правительств двух стран также обсудили «геополитические изменения и их последствия, региональные вызовы и совместные возможности для Израиля и Грузии».
По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, в ходе встречи с Яиром Лапидом стороны обсудили вызовы безопасности и возможности дальнейшего сотрудничества в различных сферах.
Как отмечается в сообщении Администрации правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили обсудил вызовы безопасности и возможности дальнейшего углубления сотрудничества в различных сферах и на встрече с председателем Кнессета.
Как сообщает пресс-служба Кнессета, спикер Леви сказал премьер-министру Грузии, что «Иран постоянно поставляет оружие движению «Хезболла». Он спонсирует террор и подрывает мир в нашем регионе. Мы этого не допустим».
Также 30 мая премьер-министр Гарибашвили посетил Крестовоздвиженский монастырь в Иерусалиме и Мемориал жертвам Холокоста.
Ираклия Гарибашвили во время визита сопровождали министр иностранных дел Илья Дарчиашвили; министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили.
Перед визитом в Израиль грузинская делегация посетила Иорданию.
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