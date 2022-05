ილია დარჩიაშვილი ბრიუსელში ფრანგ და ბულგარელ კოლეგებს შეხვდა

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ილია დარჩიაშვილი, ბრიუსელში 16-18 მაისის ვიზიტის ფარგლებში, ფრანგ და ბულგარელ კოლეგებს – ჟან-ივ ლე დრიანს და ტეოდორა გენჩოვსკას შეხვდა.

საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს საქართველოს მიერ 10 მაისს ევროკავშირის წევრობის კითხვარზე პასუხის მეორე, საბოლოო ნაწილის წარდგენა უძღვოდა. პარალელურად, 16-17 მაისს ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო და თავდაცვის მინისტრები ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს სხდომაზე შეიკრიბნენ.

საქართველოს საგარეო უწყების ცნობით, ლე დრიანთან შეხვედრაზე მხარეებმა ასოცირებული ტრიოს – საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის მხრიდან ევროკავშირის წევრობის კითხვარის შევსების პროცედურები განიხილეს.

ამავე ცნობით, ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება, საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევები და ოკუპირებულ ცხინვალსა და აფხაზეთში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები განიხილეს.

„ჩვენი პარტნიორები ორმხრივ ფორმატებში, რა თქმა უნდა, ძალიან ღიად და თავისუფლად საუბრობენ ჩვენი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის მნიშვნელობაზე“, – უთხრა ილია დარჩიაშვილმა შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს.

„ეს ჩვენ გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ჩვენი პარტნიორები ძალიან აქტიურად დაუჭერენ მხარს ჩვენს შემდგომ ინტეგრაციას ევროპულ ოჯახში“, – დასძინა მან.

ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 16 მაისს, მინისტრ გენჩოვსკასთან შეხვედრაზე, მხარეებმა ეკონომიკურ მიმართულებასა და საქართველოსა და ბულგარეთის, როგორც შავი ზღვის ქვეყნების პოტენციალის გათვალისწინებით ორი ქვეყნის თანამშრომლობაზე სატრანზიტო მარშრუტების განვითარების კუთხით.

ამავე განცხადებით, ბულგარეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა „დადებითად“ შეაფასა საქართველოს მიერ თვითშეფასების კითხვარის შევსება და კიდევ ერთხელ დაადასტურა მისი ქვეყნის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული მისწრაფებების მიმართ.

Glad to meet my colleague 🇬🇪 Minister of Foreign Affairs @iliadarch. We discussed the European perspective of #Georgia and the strenghtening of our bilateral partnership in all fields of mutual interest, including connectivity, economy, energy, security and tourism. pic.twitter.com/1n7GgsMaLY

— Minister Teodora Genchovska (@TGenchovskaMFA) May 16, 2022