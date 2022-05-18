Илья Дарчиашвили встретился со своими французским и болгарским коллегами в Брюсселе

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в ходе своего визита в Брюссель 16-18 мая встретился со своими французским и болгарским коллегами- Жан-Ивом Ле Дрианом и Теодорой Генчовска.

Визиту министра иностранных дел Грузии 10 мая предшествовало представление второй, заключительной части ответа на вопросник членства в ЕС. В то же время министры иностранных дел и обороны стран-членов ЕС встретились 16-17 мая в Брюсселе на заседании Совета министров иностранных дел.

По сообщению МИД Грузии, в ходе встречи с Ле Дрианом стороны обсудили процедуры заполнения вопросника самооценки членства в ЕС странами Ассоциированного трио — Грузией, Украиной и Молдовой.

Согласно тому же сообщению, министры иностранных дел двух стран обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Южного Кавказа, вызовы, стоящие перед Грузией, и последние события в оккупированных регионах Цхинвали и Абхазии.

«Наши партнеры в двусторонних форматах, конечно, очень открыто и свободно говорят о важности европейской перспективы нашей страны», — сказал после встречи журналистам Илья Дарчиашвили.

«Это позволяет нам говорить о том, что наши партнеры будут очень активно поддерживать нашу дальнейшую интеграцию в европейскую семью», — добавил он.

По сообщению МИД Грузии, 16 мая в ходе встречи с болгарским министром Генчовска стороны обсудили экономическое направление и сотрудничество между Грузией и Болгарией, с учетом потенциала Черного моря в развитии транзитных маршрутов.

Согласно тому же сообщению, министр иностранных дел Болгарии «положительно» оценила заполнение Грузией вопросника самооценки и подтвердила решительную поддержку ее страной европейских устремлений Грузии.

Glad to meet my colleague 🇬🇪 Minister of Foreign Affairs @iliadarch. We discussed the European perspective of #Georgia and the strenghtening of our bilateral partnership in all fields of mutual interest, including connectivity, economy, energy, security and tourism. pic.twitter.com/1n7GgsMaLY — Minister Teodora Genchovska (@TGenchovskaMFA) May 16, 2022

17 мая Илья Дарчиашвили вместе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили также присутствовал на встречах с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европарламента Робертой Мецола. Ираклий Гарибашвили находится с отдельным визитом в Брюсселе.

Визиты проходят на фоне опасений грузинской оппозиции, что арест директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия может повредить присвоению Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Грузия и Молдова подали заявку на вступление в Евросоюз 3 марта вслед за Украиной.

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