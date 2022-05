Обновление: Столтенберг встретится с Гарибашвили после сообщений об отмене встречи

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, как и планировалось, сегодня встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Ранее пресс-служба альянса сообщила об отмене встречи.

В пресс-службе НАТО не пояснили, почему встреча с премьер-министром Грузии была отменена. В правительстве Грузии также не делали комментариев.

«Civil Georgia» связался с пресс-службами НАТО и правительства Грузии, чтобы выяснить подробности. Ответы будут отражены в материале по мере поступления.

После первоначальных сообщений об отмене встречи Столтенберга и премьер-министра Грузии депутат от Грузинской мечты Николоз Самхарадзе заявил, что встреча Ираклия Гарибашвили с генеральным секретарем НАТО «отложена» из-за состояния здоровья Столтенберга.

На сообщения об отмене встречи Столтенберга и Гарибашвили отреагировали и депутаты от оппозиции.

Депутат от Единого национального движения Роман Гоциридзе отметил, что «сегодняшний, так сказать, демарш – это очень серьезная пощечина властям Грузии».

«Этот факт является серьезным предупреждением, после этого будут другие шаги и, к сожалению, даже стране могут грозить санкции», — сказал он.

По словам лидера партии Стратегия Агмашенебели Гиоргия Вашадзе, эта является «ответом» на арест Ники Гварамия, директора телекомпании «Мтавари архи», который настроен критически к властям.

«Это ответ на кампанию против национальных интересов Грузии, развязанную Грузинской мечтой, что как будто Запад хочет втянуть Грузию в войну», — добавил он.

Примечание: Материал обновлен 18 мая в 16:25 в соответствии с обновленной информацией пресс-службы НАТО и заявлениями грузинских депутатов.

