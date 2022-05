ეკონომიკის მინისტრმა ვაშინგტონში თავისუფალ ვაჭრობასა და ინვესტიციებზე იმსჯელა  

ეკონომიკის მინისტრი და ვიცე-პრემიერი, ლევან დავითაშვილი ვაშინგტონს სტუმრობს, სადაც 9-10 მაისს ამერიკის ოფიციალურ პირებს შეხვდა და ორმხრივი სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობები განიხილა.

9 მაისს, ლევან დავითაშვილი აშშ-ის სავაჭრო წარმომადგენელს, ქეთრინ თაის შეხვდა და ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობა განიხილა.

საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ლევან დავითაშვილმა სავაჭრო წარმომადგენელს უთხრა, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება იქნება მკაფიო გზავნილი სამხრეთ კავკასიის მიმართ აშშ-ის მზარდი ინტერესისა, ასევე საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და ევრო-ატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერა.

შეხვედრაზე დავითაშვილმა ამერიკულ მხარეს საქართველოს დაკვეთით PricewaterhouseCoopers (PwC)-ის მიერ მომზადებული დოკუმენტი წარუდგინა, რომელიც ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზანშეწონილობის კვლევას წარმოადგენს.

თავის მხრივ, აშშ-ის სავაჭრო წარმომადგენელმა ხაზი გაუსვა საქართველოს მიერ ეკონომიკური და სტრუქტურული რეფორმების გაგრძელების მნიშვნელობას, რაც ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას, საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა აღიარა, რომ აშშ-სთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმება „არ არის მარტივი საკითხი“.

თუმცა, მან იქვე აღნიშნა, რომ აშშ-ის და საქართველოს მხრიდან არის მზადყოფნა, რომ „ვიმუშავოთ ახლებური ტიპის სავაჭრო ურთიერთობებზე“.

Great to meet with Georgian Vice Prime Minister Levan Davitashvili today to discuss how we can strengthen our economic and trade relationship at this critical time for the region and the world. pic.twitter.com/q2oo4aHGXc

— Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) May 9, 2022